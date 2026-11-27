年末改定予定の安全保障3文書で焦点となる防衛費の「実質減」論争を解説。経済学者视角から、防衛費を災害対策と同様のリスク評価で算出するべきだと主張する。

年末に改定が予定されている 安全保障関連3文書 について、向こう5年間の 防衛費 の増減が議論の中心となっている。財政難などを背景に 防衛費 が実質的に減少するとする観測も浮上しているが、一部の指摘では 防衛費 増額を抑制することが消費税減税の目的であると解釈する見方も存在する。これらの報道や分析が事実に基づいているか否か、経済学的な観点から検証する必要がある。

筆者は経済学、特にリスク管理や財政学の専門的立場から、大規模災害への対策と防衛は本質的に同じ性質の公共政策であると定義している。この視点に立てば、両者の予算規模をどう算出するか、そしてその財源をどう調達するかが共通の課題となるため、個別の政治的判断ではなく、客観的な経済原理に基づいて評価されなければならない。

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期待損失による防衛費算出の提案

現在の防衛費の予算規模算出方法について、筆者は国内総生産比2%といった政治的な目標値や、財務省との査定合戦による装備品の積み上げだけで決定すべきではないと批判している。その代わりに、震災対策で用いられているのと同様の期待損失という考え方を用いて、客観的かつ合理的に予算規模を算出すべきだと主張している。このアプローチは、感情や政治的圧力に左右されない数値による意思決定を可能にする。

期待損失の計算式は予想被害額に発生確率を掛け合わせたものである。事態が発生した際に生じる経済的損失の規模、つまり被害額と、それが実際に起こる確率を掛け合わせることで、事前対策として支出することに経済学的な正当性が生まれるというロジックだ。これは災害対策における防災投資と防衛における防衛費という形態の違いこそあれ、根本的な計算ロジックは共通している。

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災害対策との比較による合理性の追求

南海トラフ巨大地震や首都直下地震などの震災対策の場合、予想被害額は発生時のインフラ破壊や生産活動の停止などによる国内総生産の減少額から経済損失を推計して算出される。発生確率については、政府の地震調査委員会などが算出する今後30年以内に60%から90%という数値が用いられるのが一般的である。これら二つの数値を掛け合わせた期待損失額の範囲内であれば、防潮堤の建設や耐震化といった事前防災投資を行うことは合理的であるとされている。

防衛費についても同様の論理を適用すれば、攻撃される可能性の確率と、それが実現した際の経済・社会的損失額を掛け合わせることで、合理的な防衛支出の上限や基準金額が導き出せる。この方法を採用すれば、政治的な思惑や担当省庁間の利権争いから解放され、国家安全保障のために必要な最小限かつ最適な資源配分が可能になるはずだ。この経済学的アプローチは、安全保障政策の効率性を飛躍的に高める可能性がある。

財政健全化と防衛強化の両立

財源調達方法については国債発行の妥当性が問われるが、期待損失に基づく予算編成が採用されれば、無駄な支出を排除した上で国債発行の規模を合理的に決定できる。防衛費の実質減が消費税減税との関連で語られることへの反論として、経済成長と安全保障確保は表裏一体であることを強調する。防衛力の強化は経済活動の保護につながり、ひいては税収増加や財政健全化に寄与する側面もあるため、単なる支出拡大ではなく、投資としての側面を明確にすべきだ。今後の安全保障関連3文書の改定過程において、こうした経済学的視点からの検証がなされるか注目が集まっている。