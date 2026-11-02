安倍政権以降の改憲論議と現在の与党協議の現状

連合国軍総司令部が提示したマッカーサー草案を起源とする日本国憲法の改正論議。自民党と維新の会の連携下、与党は条文起草協議会で改憲原案の作成を急いでいるが、党内の意見差が課題となっている。

日本国憲法 の改正を巡る動きが、与党の協議を軸に新たな局面を迎えている。連合国軍総司令部（ＧＨＱ）が４６年２月に日本政府が提出した「 憲法改正 要綱」を拒否し、「マッカーサー草案」を提示した経緯が、現在も改憲派による「押し付け憲法」論の根強い支持背景にある。この歴史的経緯を踏まえ、戦後から続く改憲論議の具体的な進展と、現在の政治状況が注目されている。

憲法改正の歴史的経緯と政治的浮沈

戦後の日本政治において、憲法改正は長らく重要な課題であったものの、現実的な政策課題としての位置づけには時間がかかった。５５年に結党した自民党は「憲法の自主的改正」を掲げていたが、護憲を旗印とする社会党と対峙する関係が続いた。自民党が日米安全保障条約の存在を背景に経済発展を重視したこともあり、５５年体制の下では憲法改正は具体的政策へと発展しなかった。

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議論が本格化したのは２０００年に入ってからである。この年、衆参両院に憲法調査会が設置され、憲法に関する議論が進められるようになった。改正に意欲的な第１次安倍政権の下、０７年には改憲手続きを定めた国民投票法が成立した。これにより、衆参に憲法審査会が置かれ、改憲原案の審査を視野に入れた議論が始まった。

安倍政権の解釈変更と改正手続きの進展

安倍晋三首相（当時）は、民主党から政権を奪還した後、１４年に集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈変更を閣議決定した。これは憲法改正の前段階として重要な措置と見なされた。続く１６年参院選では、改憲勢力が衆参両院で３分の２超を初めて獲得し、憲法改正の具体的な手続きへ向かう政治的後押しが整った。

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これを受け、安倍氏は「２０年を新憲法施行の年にしたい」と表明し、４項目の改憲条文案をまとめた。しかし、安倍氏の２０年の退陣以降、続く政権でも憲法改正の進展を図ることはできなかった。首相（自民総裁）の就任をきっかけに、局面は再び変わりつつある状況にある。

連立政権の再編と与党協議会の設置

現在の与党構成は、改憲論議において大きな変化をもたらした。改憲論議で自民党と一線を画していた公明党が連立政権から離脱し、代わって改憲に意欲的な維新の会が政権に参加した。この政治的な再編により、自民党と維新の会は協力体制を築くこととなった。

新たな連立政権の下、与党は条文起草協議会を設置し、改憲原案づくりに急ぐ姿勢を示している。これは過去の停滞した議論から、具体的な条文作成という実務段階へとシフトしたことを意味する。維新の会の参加により、憲法改正に対する与党全体の意識が一層高まっている。

党内の隔たりと次なる政治日程

しかし、前進する与党協議の内部には課題も存在する。首相は今年４月の自民党大会で、「国会発議にめどが立ったと言える状態で来年の党大会を迎えたい」と表明している。この目標達成のためには、優先項目や条文案を巡る自民党と維新の会の両党の間の隔たりを埋める必要がある。

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特に自民党内でも、衆院側と参院側で足並みがそろっていない状況が続いている。党内の一部からは、２８年参院選後の発議を目指すのが現実的であるとの声も上がっており、今後の党内調整と与党間の協議が憲法改正の成否を分ける鍵となる。