TBS「THE TIME,」の安住紳一郎が11月第3木曜日に開催されるボージョレ・ヌーヴォー解禁日に向けた仕掛けが恒例行事となり、視聴者の笑いと疑惑を誘っている。,

TBS 系列の朝の情報番組「 THE TIME,」において、総合司会者の 安住紳一郎 アナウンサーによる ボージョレ・ヌーヴォー 解禁日の飲酒疑惑が、今年もスタジオを賑わせている。毎年11月の第3木曜日に設定されるこの恒例イベントは、安住アナウンサーが実際には酒を飲まないという前提のもと、巧妙な演出で視聴者を楽しませてきた。 今年の解禁日である19日の午前6時過ぎ、スタジオではまずフランスの気候変動によるブドウの収穫時期の早期化と、それに伴う糖度やアルコール度数の上昇といった真面目な解説が行われた。しかし、安住アナウンサーがボトルのキャップを自力で開け、グラスに注ぎ出す瞬間から状況は一変する。彼はグラスに顔を近づけて香りを楽しんだ振りをし、カメラに対してラベルの詳細を語ると同時に、画面外のスタッフや視聴者に対して証拠隠滅のようなアクションを展開した。 カメラアングルが変更され、ラベルだけがクローズアップされる間、スタジオからは自然な笑い声が聞こえ始めた。この間の沈黙と笑いは、安住アナウンサーが実際にグラスから液体を摂取しているかどうかを疑わせる演出の一部であった。カメラが再び安住アナウンサーに切り替わると、グラスの中身が明らかに減っており、彼は「気のせいですね」と否定しつつ、髭男爵のギャグを引用してコーナーを締めくくった。 安住アナと 増田雅昭 の掛け合いが笑いを誘う展開続く気象予報コーナーでは、 増田雅昭 氏との掛け合いが大きな話題となった。増田氏は安住アナウンサーに対して「飲んでないですよね」と鋭くツッコむが、安住氏は思わず「おいしい」という本音を口にしてしまう。慌ててごまかそうとしたものの、すでに味の感想を漏らしてしまい、この瞬間が飲酒を疑われる最大のエビデンスとして放送された。 この一幕は、視聴者にとって安住アナウンサーの「飲んでいるかもしれない」という疑念を確信させるきっかけとなった。増田氏のツッコミに対して、安住氏がどのように反応し、またどのように逃げ切ろうとするかという緊張感とコメディのバランスが、番組の特色として定着しつつある。 2021年から続く生放送での飲酒疑惑と進化この ボージョレ・ヌーヴォー をめぐる攻防は、番組がスタートした2021年に始まった恒例行事である。初期の2021年には、生放送中であるにもかかわらず安住アナウンサーが実際に酒を飲んでしまい、翌年に「社会人になって一番怒られた」と告白したほどだった。この失敗を教訓に、2022年は自制し、2023年はコルクが折れるというハプニアにより時間切れで終了した。 2024年以降、安住アナウンサーは「飲んでるように見えますけど、飲んでないですよ～」と言いながら、グラスを絶妙な角度で傾け、唇に付ける振りをすることで、飲酒しているようで見せかける「お芝居」にシフトした。2025年の放送でも、グラスに鼻を近づけて果実味を楽しんだふりをし、ワインを転がす素振りを見せた後、「飲んでいるように見えるんですけども飲んでないんですね」と強く主張した。 しかし、その後天気予報の定位置に戻るのに時間がかかり、増田氏から「飲んでるから遅れちゃったじゃないですか」と再度ツッコまれる始末だった。このように、年を追うごとにその演出は巧妙さを増しており、単なる悪ふざけではなく、本気で試行錯誤を重ねた結果であることが窺える。 上層部の黙認と秋の風物詩としての定着かつては上層部から厳しく指摘されていた生放送での飲酒だが、最近では黙認ムードが強まっているように見える。2024年12月には、番組内で飲みづらい形状のビールグラスを紹介した際、安住アナウンサーが用意されたビールの半分を一気に飲み干すという大胆な行動をとったことがある。この際も、隣で進行していた杉山真也アナウンサーが焦るほどの飲酒っぷりを見せ、酔っぱらったふりで笑いをとっていた。 ボージョレ・ヌーヴォー の解禁日における安住アナウンサーの振る舞いは、もはや番組のお約束となり、お酒にまつわるニュースでグラスが登場したら安住アナウンサーが飲むしかないという認識が広まっている。過去には絶妙な角度での演出が行われたが、今年はカメラを外して証拠隠滅を行い、減ったグラスだけを見せるという離れ業へと進化を遂げた。 安住紳一郎 アナウンサーは1973年8月8日に北海道で生まれ、明治大学文学部を卒業後、1997年に TBS に入社した。『はなまるマーケット』や『さんまのSUPERからくりTV』など多数の番組で活躍し、オリコンの「好きな男性アナウンサーランキング」で5連覇して殿堂入りを果たしている。2023年からは役員待遇のエキスパート職に就き、『情報7daysニュースキャスター』など複数の番組で活動している看板アナウンサーである。 朝の慌ただしい時間にクスッと笑えるこの「疑惑の一口」は、季節の移ろいを伝える風物詩として確固たる地位を築いている。安住アナウンサーのその場しのぎの言い訳と、それを見抜くスタッフやコメンテーターたちの掛け合いは、視聴者にとって楽しみに欠かせない要素となっている。今後もこの伝統がどのように進化していくのか、注目が集まっている。.

TBS系列の朝の情報番組「THE TIME,」において、総合司会者の安住紳一郎アナウンサーによるボージョレ・ヌーヴォー解禁日の飲酒疑惑が、今年もスタジオを賑わせている。毎年11月の第3木曜日に設定されるこの恒例イベントは、安住アナウンサーが実際には酒を飲まないという前提のもと、巧妙な演出で視聴者を楽しませてきた。

今年の解禁日である19日の午前6時過ぎ、スタジオではまずフランスの気候変動によるブドウの収穫時期の早期化と、それに伴う糖度やアルコール度数の上昇といった真面目な解説が行われた。しかし、安住アナウンサーがボトルのキャップを自力で開け、グラスに注ぎ出す瞬間から状況は一変する。彼はグラスに顔を近づけて香りを楽しんだ振りをし、カメラに対してラベルの詳細を語ると同時に、画面外のスタッフや視聴者に対して証拠隠滅のようなアクションを展開した。

カメラアングルが変更され、ラベルだけがクローズアップされる間、スタジオからは自然な笑い声が聞こえ始めた。この間の沈黙と笑いは、安住アナウンサーが実際にグラスから液体を摂取しているかどうかを疑わせる演出の一部であった。カメラが再び安住アナウンサーに切り替わると、グラスの中身が明らかに減っており、彼は「気のせいですね」と否定しつつ、髭男爵のギャグを引用してコーナーを締めくくった。

安住アナと増田雅昭の掛け合いが笑いを誘う展開

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続く気象予報コーナーでは、増田雅昭氏との掛け合いが大きな話題となった。増田氏は安住アナウンサーに対して「飲んでないですよね」と鋭くツッコむが、安住氏は思わず「おいしい」という本音を口にしてしまう。慌ててごまかそうとしたものの、すでに味の感想を漏らしてしまい、この瞬間が飲酒を疑われる最大のエビデンスとして放送された。

この一幕は、視聴者にとって安住アナウンサーの「飲んでいるかもしれない」という疑念を確信させるきっかけとなった。増田氏のツッコミに対して、安住氏がどのように反応し、またどのように逃げ切ろうとするかという緊張感とコメディのバランスが、番組の特色として定着しつつある。

2021年から続く生放送での飲酒疑惑と進化

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このボージョレ・ヌーヴォーをめぐる攻防は、番組がスタートした2021年に始まった恒例行事である。初期の2021年には、生放送中であるにもかかわらず安住アナウンサーが実際に酒を飲んでしまい、翌年に「社会人になって一番怒られた」と告白したほどだった。この失敗を教訓に、2022年は自制し、2023年はコルクが折れるというハプニアにより時間切れで終了した。

2024年以降、安住アナウンサーは「飲んでるように見えますけど、飲んでないですよ～」と言いながら、グラスを絶妙な角度で傾け、唇に付ける振りをすることで、飲酒しているようで見せかける「お芝居」にシフトした。2025年の放送でも、グラスに鼻を近づけて果実味を楽しんだふりをし、ワインを転がす素振りを見せた後、「飲んでいるように見えるんですけども飲んでないんですね」と強く主張した。

しかし、その後天気予報の定位置に戻るのに時間がかかり、増田氏から「飲んでるから遅れちゃったじゃないですか」と再度ツッコまれる始末だった。このように、年を追うごとにその演出は巧妙さを増しており、単なる悪ふざけではなく、本気で試行錯誤を重ねた結果であることが窺える。

上層部の黙認と秋の風物詩としての定着

かつては上層部から厳しく指摘されていた生放送での飲酒だが、最近では黙認ムードが強まっているように見える。2024年12月には、番組内で飲みづらい形状のビールグラスを紹介した際、安住アナウンサーが用意されたビールの半分を一気に飲み干すという大胆な行動をとったことがある。この際も、隣で進行していた杉山真也アナウンサーが焦るほどの飲酒っぷりを見せ、酔っぱらったふりで笑いをとっていた。

ボージョレ・ヌーヴォーの解禁日における安住アナウンサーの振る舞いは、もはや番組のお約束となり、お酒にまつわるニュースでグラスが登場したら安住アナウンサーが飲むしかないという認識が広まっている。過去には絶妙な角度での演出が行われたが、今年はカメラを外して証拠隠滅を行い、減ったグラスだけを見せるという離れ業へと進化を遂げた。

安住紳一郎アナウンサーは1973年8月8日に北海道で生まれ、明治大学文学部を卒業後、1997年にTBSに入社した。『はなまるマーケット』や『さんまのSUPERからくりTV』など多数の番組で活躍し、オリコンの「好きな男性アナウンサーランキング」で5連覇して殿堂入りを果たしている。2023年からは役員待遇のエキスパート職に就き、『情報7daysニュースキャスター』など複数の番組で活動している看板アナウンサーである。

朝の慌ただしい時間にクスッと笑えるこの「疑惑の一口」は、季節の移ろいを伝える風物詩として確固たる地位を築いている。安住アナウンサーのその場しのぎの言い訳と、それを見抜くスタッフやコメンテーターたちの掛け合いは、視聴者にとって楽しみに欠かせない要素となっている。今後もこの伝統がどのように進化していくのか、注目が集まっている。