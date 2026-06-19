安めぐみが自由が丘の魅力を発信！新番組「自由が丘日和」がスタート

イッツコムが自由が丘に新設したサテライトスタジオを拠点に、安めぐみさんが街の魅力をワクワクとともに届ける地域情報番組。商店街や産業能率大学の学生と連携し、自由が丘の知られざる日常を紹介する。

イッツコムは、昨年12月に東京・ 自由が丘 に新たな拠点「iTSCOMスポット＆スタジオ 自由が丘 」をオープンしました。 この施設は、同社のサービス体験・相談窓口であるiTSCOMスポットにサテライトスタジオを併設したもので、地域密着型の情報発信拠点として注目を集めています。

自由が丘は、東京都目黒区に位置し、おしゃれなカフェや雑貨店が立ち並ぶ人気エリア。12の商店街が連携する独特のコミュニティを持ち、地元住民だけでなく観光客にも愛される街です。 イッツコムは、この自由が丘の魅力をさらに引き出し、多角的に発信するため、商店街や地元企業、大学と協力して様々な取り組みを展開しています。 その目玉の一つが、新番組『安めぐみの自由が丘日和』です。 この番組は、タレントの安めぐみさんをメインパーソナリティに迎え、自由が丘の知られざる日常や魅力を「ワクワク」とともに届ける地域情報番組です。

スタジオからの情報発信に加え、安さん自らが街に飛び出し、多彩なスポットを訪れ、様々な人々と交流します。 番組の特徴は、自由が丘に関わる人々を主人公に据え、彼らの視点から街の魅力を掘り下げる点です。 例えば、地元で長年営業する老舗店主や、新しくオープンしたショップのオーナー、さらには自由が丘駅の駅長など、普段はスポットライトを浴びない人物にも焦点を当てます。 また、安さんの飾らない人柄が生む自然なコミュニケーションが、ゲストの本音を引き出し、視聴者に親しみやすい内容となっています。

番組制作には、産業能率大学の学生がアシスタントやレポーターとして参加しています。 同大学は自由が丘の商店街と以前から産学連携による地域活性化に取り組んでおり、学生ならではの新鮮な視点が番組に彩りを添えています。 記念すべき初回放送では、安さんがスタジオを飛び出し、7月に開催される自由が丘納涼盆踊り大会の踊り手たちに会いに行きました。 盆踊り大会は自由が丘の夏の風物詩で、多くの住民が参加する一大イベント。

安さんは練習に参加し、独特の踊りを体験。 さらに、自由が丘駅の駅長にも挨拶し、駅の歴史やエピソードを聞きました。 これらのロケを通じて、安さんは自由が丘ならではの「洗礼」を受け、街の温かさを実感。 視聴者にもその感動が伝わる内容となっています。

今後も、安さんは自由が丘の様々なスポットを訪れ、季節ごとのイベントや新たな発見をレポート。 例えば、春には桜の名所を巡り、秋にはハロウィンやイルミネーションの話題を取り上げる予定です。 また、商店街の個性豊かな店主たちを招いたスタジオトークでは、街のディープな情報や裏話が飛び出し、自由が丘をより深く知るきっかけを提供します。 この番組を通じて、イッツコムは自由が丘の魅力を再発見し、地域コミュニティの活性化に貢献していきます。 視聴者は、安めぐみさんの等身大の視点で自由が丘の日常を楽しむことができるでしょう





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