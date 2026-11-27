クラウド移行、DX推進、AI／データ活用、サイバーセキュリティ強化――。企業ITの進化と拡大に伴って、情報システム／IT担当者、すなわち“情シスさん”に対する社内からの期待に変化が起きている。こうした変化を現場の情シスさんはどう考え、どう対応しているのだろうか。

クラウド移行、DX推進、AI／データ活用、サイバーセキュリティ強化など、ITに対する企業のニーズは大きく変化し続けてきた。 それに伴って、情報システム／IT担当者、すなわち“情シスさん”に対する社内からの期待にも変化が起きている。

しかし、多くの企業の情シスさんは常に人手不足に悩まされている。

Advertisement

「期待されているような、新たな役割にまで手が回らない」という現場も少なくないのではないだろうか。 その一方で、情シス業務をアウトソーシングできるようなサービスも登場しており、一部では“情シス不要論”もささやかれる。 求められる役割の変化について、現場の情シスさんはどう受け止め、どう対応しているのか。 さらに、将来的にはどんな“情シスの進化”が必要だと考えているのか。