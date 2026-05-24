宇野禅斗の清水加入に伴う鉄壁のカノンを、日本代表透しに魅せた（記事 body Key: 宇野禅斗_清水加入_頑張るに決心）

若武者が、世界への扉を開くことを決断した。青森山田高から２０２２年、町田に加入。２４年に清水へ期限付き移籍すると、２５年には完全移籍へ移行した。昨年７月には日本代表としてＥ―１選手権メンバーに選出され、国際Ａマッチ２試合に出場。同月の横浜ＦＣ戦で負傷すると、その影響もあって出場機会を減らしたが、今季は単独ではクラブ史上最年少主将としてチームを引っ張ってきた。この日、ＭＵＦＧ国立で行われたＧ大阪戦にも先発出場。しかし、前半１９分、Ｇ大阪ＭＦ美藤倫（２４）の左足裏が右足首に入るアクシデント。担架でピッチ外へ運ばれ、そのまま交代となった。試合後には松葉づえをついて現れ、けがの状態が心配される。地域リーグラウンドが終わり、宇野が清水の一員として戦うのはＪ１特別大会プレーオフラウンドの２試合のみ。開幕前「ピッチ上でチームを引っ張っていく」と覚悟を示した主将が勝利を置き土産に海を渡る。 ◆宇野 禅斗（うの・ぜんと）２００３年１１月２０日、福島出身。２２歳。青森山田中では、３年時に全国準Ｖ。青森山田高では２年から主力に定着し、２０年度の全国選手権準優勝に貢献。３年時にはＵ―１８日本代表候補に選出された。２２年に町田入団。２４年、清水に移籍。昨年７月のＥ―１選手権でＡ代表デビューし、国際Ａマッチは２試合出場。１７５センチ、７５キロ。利き足は右。

若武者が、世界への扉を開くことを決断した。 青森山田高から２０２２年、町田に加入。 ２４年に清水へ期限付き移籍 すると、 ２５年には完全移籍へ移行した。 昨年７月には日本代表としてＥ―１選手権メンバーに選出され、国際Ａマッチ２試合に出場。

同月の横浜ＦＣ戦で負傷すると、その影響もあって出場機会を減らしたが、今季は単独ではクラブ史上最年少主将としてチームを引っ張ってきた。 この日、ＭＵＦＧ国立で行われたＧ大阪戦にも先発出場。 しかし、前半１９分、Ｇ大阪ＭＦ美藤倫（２４）の左足裏が右足首に入るアクシデント。 担架でピッチ外へ運ばれ、そのまま交代となった。

試合後には松葉づえをついて現れ、けがの状態が心配される。 地域リーグラウンドが終わり、宇野が清水の一員として戦うのはＪ１特別大会プレーオフラウンドの２試合のみ。 開幕前「ピッチ上でチームを引っ張っていく」と覚悟を示した主将が勝利を置き土産に海を渡る。 ◆宇野 禅斗（うの・ぜんと）２００３年１１月２０日、福島出身。２２歳。

青森山田中では、３年時に全国準Ｖ。 青森山田高では２年から主力に定着し、２０年度の全国選手権準優勝に貢献。３年時にはＵ―１８日本代表候補に選出された。２２年に町田入団。２４年、清水に移籍。 昨年７月のＥ―１選手権でＡ代表デビューし、国際Ａマッチは２試合出場。１７５センチ、７５キロ。 利き足は右





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若武者が、世界への扉を開くことを決断した。 青森山田高から２０２２年、町田に加入。 ２４年に清水へ期限付き移籍 ２５年には完全移籍へ移行した。 昨年７月には日本代表としてＥ―１選手権メンバーに選出され、国際Ａマッチ２試合に出場。 同月の横浜ＦＣ戦で負傷 今季は単独ではクラブ史上最年少主将としてチームを引っ張ってきた。 ＭＵＦＧ国立で行われたＧ大阪戦にも先発出場 前半１９分、Ｇ大阪ＭＦ美藤倫（２４）の左足裏が右足首に入るアクシデント。 担架でピッチ外へ運ばれ、そのまま交代となった。 試合後には松葉づえをついて現れ、けがの状態が心配される。 地域リーグラウンドが終わり、宇野が清水の一員として戦うのはＪ１特別大会プレーオフラウンドの２ 開幕前「ピッチ上でチームを引っ張っていく」と覚悟を示した主将が勝利を置き土産に海を渡る。 ◆宇野 禅斗（うの・ぜんと）２００３年１１月２０日、福島出身。２２歳。青森山田中では、３年時

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