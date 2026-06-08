宇宙甲子園ロケット部門2026鹿児島大会に向けたワークショップ協力のお知らせ

一般社団法人スペーススポーツ推進機構が、宇宙甲子園ロケット部門2026鹿児島大会のワークショップ運営に協力。初めての方でも安心して学べる内容で、ロケット設計・製作・打ち上げを体験し、課題解決力やチームワークを養います。全国大会、世界大会への道も開かれています。

一般社団法人スペーススポーツ推進機構（福岡県久留米市、代表理事：上村俊作）は、 宇宙甲子園 ロケット 部門2026 鹿児島 大会実行委員会の一員として、2026年7月に宮崎市、肝付町、 鹿児島 市の3会場で開催される「EPSILON CUP2026 OSUMI-KIMOTSUKI supported by IHI Group - 宇宙甲子園 ロケット 部門2026 鹿児島 大会」に向けた ワークショップ 運営に協力します。

このワークショップは、ロケットの基礎知識から設計、製作、安全管理、打ち上げ準備まで、大会参加に必要な内容を体系的に学べるプログラムです。 特にロケット製作や打ち上げに初めて挑戦するチームにとって、安心して参加できる環境を提供します。 参加者は、実際にモデルロケットを設計・製作し、打ち上げ、結果を検証するプロセスを経験します。 鹿児島大会では、うずらの卵を安全に搭載し、破損させずに回収できるかどうか、目標高度や目標滞空時間への接近度が競技の主な評価基準となります。

この大会は、単なる競技ではなく、宇宙工学の基礎を実践的に学ぶ場として設計されています。 ロケットがまっすぐ飛び、安全に回収されるためには、空力特性、重心位置、安定性、機体重量、回収装置の設計、打ち上げ角度、風の影響など、多岐にわたる要素を考慮する必要があります。 小さなモデルロケットの中には、宇宙工学やものづくりのエッセンスが凝縮されており、参加者は手を動かし、仲間と議論し、試行錯誤を繰り返すことで、課題解決力、チームワーク、プロジェクトマネジメントのスキルを実践的に身につけることができます。

このワークショップは、大会への参加を目指すチームだけでなく、宇宙や工学に興味を持つ中高生にとって、将来のキャリアを考える貴重な機会となります。 鹿児島大会の先には、2027年2月13日・14日に福島県南相馬市で開催予定の全国大会、さらに2027年6月頃にフランス・パリで予定されている世界大会への道が続いています。 全国大会で優勝したチームは、世界大会への出場権を得ることができ、国際的な舞台で自分たちの技術を試すことができます。 この取り組みは、日本の宇宙教育の一環として、次世代の宇宙人材育成に大きく貢献しています。

ロケット製作を通じて、参加者は科学技術の面白さを体感し、将来の宇宙開発を担う人材へと成長することが期待されています。 ワークショップでは、専門家による指導のもと、安全に配慮した実習が行われ、参加者は自信を持って大会に臨むことができます。 また、ワークショップは複数回にわたり開催され、段階的にスキルを向上させることが可能です。 初回はロケットの基本原理の講義と簡単な模型製作、次回は実際の打ち上げに向けた設計と製作、最終回は打ち上げ実験と結果分析という流れで進められます。

これにより、参加者は理論と実践を結びつけながら、深い理解を得ることができます。 このワークショップは、宇宙甲子園ロケット部門の魅力を広く伝えるとともに、地域の活性化にも寄与しています。 鹿児島県肝付町は、内之浦宇宙空間観測所を有する宇宙の街として知られ、大会開催地としてふさわしい環境です。 参加者は、ロケット打ち上げの実際の現場を間近に見ることで、宇宙への夢をさらに膨らませることでしょう。

今後も、スペーススポーツ推進機構は、宇宙教育の普及に努め、多くの若者が宇宙に関わるきっかけを提供していきます





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