宇宙ラーメンの力で世界をかえるラーメン屋が、宇宙食材を開発！

気圧変化による破裂を防ぐため粉状に加工された食材は、ISS（国際宇宙ステーション）船外の地上約400km、秒速約7.9kmという環境下で、約10ヶ月間にわたり強烈な宇宙線や紫外線を浴び続けました。

〈写真:週末の人類みな麺類 行列の様子〉 "ラーメンの力で世界をかえる"をミッションに"人類みな麺類"や"くそオヤジ最後のひとふり","世界一暇なラーメン屋"など、行列のラーメンブランドを作り続け、2018年から海外に出店。 NY・マンハッタンをはじめ、中国、韓国、ネパールなど様々な国へ進出。2020年にはフランチャイズビジネスも開始し、コロナ禍でも20店舗以上の出店。2022年11月には、戦争中のウクライナへ代表取締役 松村貴大が個人的に日清食品株式会社と共同開発した"人類みな麺類 めちゃうま貝だし醤油らーめん"を現地の人たちへ作りに行くなど、世界的に慈善活動をしています。

皆さん、はじめまして。 私は10歳の頃にらーめん屋を開業することを夢見て、24歳で開業することができました。 そして今は"火星にラーメン屋を一番最初に出店する"ことを夢見て日々活動しています。 周りからは"面白い夢ですね"と、少し夢物語のような感覚で受けられることが多いです。

しかし実際に私のブランドの食材が宇宙へ打ち上げられ、約10ヶ月の宇宙空間曝露を経て地球へ帰還。 その軌跡を大阪・関西万博でお披露目できたことを、心から嬉しく思っています。 まさに、火星への夢が一歩近づいた瞬間でした





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