【ワシントン＝中根圭一】米連邦通信委員会（ＦＣＣ）のブレンダン・カー委員長は、米スペースＸが宇宙にデータセンター（

【ワシントン＝中根圭一】米連邦通信委員会（ＦＣＣ）のブレンダン・カー委員長は、米スペースＸが宇宙にデータセンター（ＤＣ）を設置するための人工衛星を２０２７年に打ち上げる予定だと明らかにした。

同社は最大１００万基のＤＣ用の衛星を地球軌道上に配備する事業について認可を受けており、今後、大量に打ち上げるとみられる。 宇宙ＤＣは太陽光発電で稼働し、データは無線通信で地上に送る。 地上のＤＣのように、稼働時に大量の電気を使用して、電気料金が上昇する懸念もない。 同社は人工知能（ＡＩ）の需要拡大に対応するため、１００万基の人工衛星群を「スターマインド」と名付け、今年１月にＦＣＣに認可を申請していた。

Advertisement

宇宙でのＤＣ設置を米当局が認可するのは初めて。 カー氏は２７日、米ＦＯＸビジネスに出演し、「人工衛星は来年、打ち上げを開始する予定だ。 これは米国のイノベーション（技術革新）や雇用にとって素晴らしいことであり、我々が未来をリードしていくことを確実にする」と強調した。 ただ、宇宙では現在、約１万７０００基の衛星が運用中で、同社の衛星群と衝突すれば大量の宇宙ごみ（スペースデブリ）が発生する恐れがある。