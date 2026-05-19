宅配回収で最新の小型家電リサイクル 手順と各店舗サービスの違いを比較

日本の小型家電リサイクルサービスの流れを解説。宅配回収の手順や各家電量販店のリサイクル券価格・形式の違い、回収制限や宅配便での送付時の注意点など、生活に密着した環境負荷低減策を紹介している。

日本では小型家電のリサイクル推進のために、宅配便を用いた回収サービスが提供されている。 回収可能な品目は400品目に及び、エアコンやテレビなどの大型家電4品目を除いたほぼすべての小型家電製品が対象となる。

ただし、石油を使用するストーブなどの特定品は回収不能なので、利用時には十分な確認が必要だ。 宅配回収のため、段ボールに詰めて送る必要があるが、緩衝材は不要とされている。 このサービスの目的は再資源化であり、機器の状態は関係ないからだ。 ただし、無駄な空間が多いと配送中のトラブルが起きる恐れがあるので、サイズに合った段ボールを選び、ケーブルなどは大型製品の隙間に詰め込むなどの工夫が必要だ。

回収サービスの手順は、申し込みから処理完了までおよそ1ヶ月を要する。 申し込み当初は「手配中」と表示され、集荷後に「回収中」へ、その後「回収済み」となり、宅配便が到着すると「配送済み」に変更される。 その後2～3週間は「配送済み」のまま変化がなく、処理場での処理が完了すると「処理済」に変わり、最終通知が届く。 このプロセスはリネットジャパンが提供する直営サービスと同様の時間を要する。

ヨドバシ・ドット・コムを例に取ると、回収時の段ボールサイズは最大160サイズ、重量は30kgまでと他社と同様の制約がある。 リサイクル券の購入方法は、ヨドバシとビックカメラが紙券形式、ジョーシンが電子券形式で、価格もヨドバシ2,310円、ビック1,958円、ジョーシン2,189円と異なる。 贈与するのは各社それぞれだが、処理プロセスは最終的にリネットジャパンが担当しているため、基本的な手順は変わらない。 特に転居時などに複数の小型家電を一括処分する必要が出た際には、このサービスは重宝するだろう





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