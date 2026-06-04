学生プロジェクトが甦らせたスカイラインスーパーシルエットとSunny Skylineの融合

日産京都自動車大学校の学生たちが、1980年代のスカイラインスーパーシルエットの魅力を再現する「Re30 スカイラインシルエット」と、Sunny Skyline・ハコスカを融合させた新型カスタムカーを開発。実用性とレトロなスポーツ感覚を両立させた詳細を紹介。

スカイライン のブランド力と、1980年代のレースシーンを席巻した「 スカイライン スーパーシルエット」に魅了された学生たちが、現代において失われつつあるクーペ感覚を取り戻すべく、独自のプロジェクトを立ち上げた。

彼らはベース車両として、1980年代の象徴的存在であるR30型スカイライン4ドアセダンを選択し、当時の迫力あるシルエットを再現しながらも、実用性を兼ね備えた4ドア構造を実現するという挑戦に挑んだ。 車名に込められた「Re」は、Reborn（復活）・Respect（敬意）・Remake（再創造）の三つの意味を持ち、50代・60代のベテラン層には懐かしさを、若い世代には未体験のモータースポーツエネルギーを届けたいという思いが込められている。

フロントバンパーは、スーパーシルエットが誇る巨大フロントスポイラーを忠実に再現し、リアフェンダーはスクエア形状に大胆に拡幅した。 通常、ワイド化はドア開閉に支障をきたすが、学生たちは細部にわたるクリアランス調整を行い、スムーズな開閉と実用的な機能性を両立させた。 フェンダー拡幅に合わせてテールランプの配置も一新し、全体のバランスを保った。 内装はなるべく純正パーツを活かしつつ、シートブルーを際立たせるカスタムフロアマットをオーダーメイドで制作し、縁糸までこだわり抜いた仕上げとなっている。

続くプロジェクトとして、日産京都自動車大学校のカスタマイズ科1期生が2017年に「Sunny Skyline」と題して制作した作品と、4期生が2020年に東京オートサロン・大阪オートメッセに出展した「スカイライン（ハコスカ）」を融合させた新車「Sunny Skyline」を開発した。 ベースはKB10型サニークーペとスカイラインハコスカを組み合わせ、45～55歳の趣味車オーナー層をターゲットに、教師や学生の父親の意見を取り入れながらデザインされた。

オーバーフェンダーは手作業で形状を整え、パテと削りを繰り返す精密な作業で左右対称性を実現。 メッキパーツのバンパーとドアミラーは再塗装により光沢を復元し、エンジンはコンパクトでパワフルなシルビアS15搭載SR20を採用した。 内装は木目調パネルで高級感を演出し、ボディカラーは学生考案のオリジナル「トーマレッド」。 赤色は当時の貴重なカラーでもあり、東京オートサロンでの展示時にはスポイラーとウッドトレーを追加し、さらにアップグレードされた姿で来場者に披露された。

日産自動車大学校は全国5校（栃木・神奈川・愛知・京都・愛媛）に拠点を持ち、次世代のメカニック育成に注力。 自動車整備の基礎から電気自動車、プレミアムスポーツカーに至るまで、日産直系の最新技術を活かしたカリキュラムで、時代をリードする人材の育成を目指している





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