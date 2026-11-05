学園アイドルマスター発表 キャスト・スタッフ・音楽配信情報一挙公開

バンダイナムコエンターテインメントより「学園アイドルマスター」の詳細発表。花海咲季など主要キャスト、南野あきらのキャラクター原案、ASOBINOTES配信など、制作背景と参加アーティストを網羅的に紹介。

バンダイナムコエンターテインメント は、シリーズ「THEIDOLM＠STER」の新プロジェクト『 学園アイドルマスター 』に関する重要な情報と、制作に携わる主要スタッフ、声優キャスト陣、および音楽配信プラットフォームの情報を一挙に発表した。本作は、プレイヤーがアイドル養成学校『初星学園』に入学し、プロデューサーとしてアイドル候補生たちを育成する物語である。

物語の舞台とプロデューサーとしての役割

ゲームの舞台となるのは『初星学園』というアイドル養成学校である。プレイヤーはここでプロデューサーという立場となり、複数のアイドル候補生たちと出会うことから物語が始まる。プロデューサーの役割は、単に歌やダンスを指導するだけでなく、学園生活を通じて各候補生の隠れた魅力を引き出し、彼女たちを成長させることにある。

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育成の最終目標は、彼女たちを「夢のステージ」へと送り出し、そこで輝かせることだ。このプロセスを通じて、プレイヤーは候補生たちとの絆を深めながら、彼女たちがプロデューサーとして期待されるレベルにまで引き上げるサポートを行っていく。学園での日常的な交流から、舞台への準備まで、多様なシナリオが待ち受けている。

主要キャラクターと声優キャスト陣の詳細

発表された主要なアイドル候補生のキャラクター名と、それに声を充てる声優陣は以下の通りである。主人公である花海咲季は長月あおいが担当。月村手毬役には小鹿なおが、藤田ことね役には飯田ヒカルが選ばれた。姫崎莉波は薄井友里、紫雲清夏は湊みやが演じる。篠澤広は川村玲奈、葛城リーリヤは花岩香奈が声を振り、倉本千奈役として伊藤舞音が起用されている。

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さらに、有村麻央役の七瀬つむぎ、花海佑芽役の松田彩音、秦谷美鈴役の春咲暖、十王星南役の陽高真白、雨夜燕役の天音ゆかり、賀陽燐羽役の浅見香月、藍井撫子役の若井友希、白草四音役の田中美海、白草月花役の芹澤優らがキャストに名を連ねている。また、十王邦夫役の大塚明夫と根緒亜紗里役の古賀葵も加わっている。

制作スタッフとキャラクターデザインの特徴

本作のシナリオチームには、伏見つかさ、志瑞祐、雨宮和希の三人が名を連ねており、物語の構成と展開を担う。キャラクターデザインを担当する原案者は、南野あきとへちまの二人である。彼らの作画スタイルにより、学園アイドルたちの個性豊かなルックスや表情が描かれる予定だ。

音楽面でも注力が示されており、コンポーザー陣には東優太、兼松衆、Giga、佐藤貴文、田淵智也、ナユタン星人、長谷川白紙、HoneyWorks、原口沙輔、美波、MoeShop、渡辺翔といった、ゲームや音楽業界で広く知られたアーティストとプロデューサーたちが含まれている。これら多様なクリエイターたちの協力により、本作独自の音楽世界が構築されるとみられる。

音楽配信プラットフォームと今後の展開

音楽の配信については、ASOBINOTESというプラットフォームがMusicLabelとして関与することが明らかにされた。これにより、本作で提供される楽曲がどのようにユーザーに届けられるか、その技術的・ビジネス的な基盤が示されている。配信を担当するのは株式会社バンダイナムコエンターテインメントであり、公式な情報発信は『学園アイドルマスター』公式サイトや公式X（旧Twitter）を通じて行われる。

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『学園アイドルマスター』は、『THEIDOLM＠STER』の商標および著作権がバンダイナムコエンターテインメント株式会社にある元として、正式なIP（知的所有権）の下で運営される。プレイヤーは、この大規模なプロジェクトに参加し、候補生たちの成長を見守るだけでなく、新たなアイドルシーンの形成にも貢献することになる。今後の公式サイトやSNSでの情報提供から、詳細な gameplay や追加コンテンツの情報も期待される。