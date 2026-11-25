勝ち切れない試合が続くアーセナルだが、ノニ・マドゥエケは安定した活躍を見せている。 チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節が現地時間24日に行われ···

はドルトムントと対戦した。10分にヴィクトル・ギェケレシュが強烈なミドルシュートを突き刺し先制したが、55分に同点ゴールを献上。 その後は本拠地『エミレーツ・スタジアム』の声援を背に攻め続けるも決定力を欠き、1－1のドローに終わった。

の攻撃を牽引。 試合後には欧州サッカー連盟（UEFA）選出のプレーヤー・オブ・ザ・マッチ（POTM）に輝いた。 最近は好パフォーマンスが続いており、先週末のニューカッスル戦では貴重な同点ゴールを記録。 インターナショナルマッチウィーク前のハル・シティ戦、スラヴィア・プラハ戦でも得点に絡んでおり、ブカヨ・サカを負傷で欠く中、その存在感は増すばかりだ。

Also read またしてもデビュー弾！ CL初ゴールのマルティネッリ「これ以上はない」（2023年10月25日）｜BIGLOBEニュース

ドルトムント戦後、マドゥエケは『Amazon Prime』に対して「監督もチームメイトも僕を信頼してくれているし、今はサッカーを心から楽しめているよ。 自分にとって最高の状態かどうかは分からないが、得点やアシストという形で貢献できているのは確かだ。 チームの助けとなり、決定的な仕事をする。 これからも続けていきたいね」とコメント。

自身の好調ぶりをアピールしている。 しかし、チームはニューカッスル戦に続き勝ち切れず。2試合ともほとんどの時間帯で主導権を握り、先制に成功したものの、追加点を奪えず勝ち点を失っている。

Advertisement

「最後のシュートに至るまでのプレーは、時折素晴らしいものがあった。 特に後半、試合を完全に支配し、多くのチャンスを作り出していたことを考えると、勝ち点『2』を失った気分だ。 悔しさは残るが、全体的なパフォーマンスは良かったと思う」とドルトムント戦を振り返ったマドゥエケは、次のように強調した。

「ここ2試合は勝てていないが、パフォーマンス自体は良かったと思う。 いくつか修正すべき点があるし、試合のコントロールを失ってしまう時間帯もあった。 今日の失点も、ニューカッスル戦と同じような形で生まれてしまった。 ただ、良いサッカーができているし、チームは正しい方向に進んでいるよ」