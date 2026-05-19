子犬がリードを咥えたまま、飼い主さんを先導する

お散歩中に子犬がリードを咥えたと考えると、『私についてきて！』と言わんばかりに前を歩き始めて…？どちらがお散歩させているのかわからない光景が話題になり、TikTokアカウント「masaki05144」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの子犬「ジェラ」ちゃんと飼い主さんがお散歩をしていた時の出来事です。お散歩中にジェラちゃんがリードを咥えたかと思うと、そのまま飼い主さんを先導するようにトコトコと歩き出したとか。

お散歩中に子犬がリードを咥えたと考えると、？ 私についてきて？ と言わんばかりに前を歩き始めて…？ どちらがお散歩させているのかわからない光景が話題になり、投稿は記事執筆時点で3万9000回再生を突破しています。

TikTokアカウント「masaki05144」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの子犬「ジェラ」ちゃんと飼い主さんがお散歩をしていた時の出来事です。 お散歩中にジェラちゃんがリードを咥えたかと思うと、そのまま飼い主さんを先導するようにトコトコと歩き出したとか。。。。 この投稿には、ほら、ちゃんとついてきて！ と言わんばかりの姿はなんだか頼もしいですが、これではまるでジェラちゃんが飼い主さんをお散歩させているかのよう…！

完全に立場が逆転している光景が面白くて、思わず笑ってしまいます。 その後もジェラちゃんはリードを咥えたまま軽やかな足取りで歩き続けていたのですが、途中で「こっちに行きたい」と横を向いてしまったそう。 しかし飼い主さんが今まで通り真っ直ぐ進もうとしたら、素直についてくれたとのこと。 この投稿には、お散歩に連れて行ってくれてますね、リードしたいんやな、主導権は譲らん、既に大物感が、『私が散歩してやってるんだからな』って思ってたりして、何でそんなにかわいいんよ～～！

といったコメントが寄せられています。 小さくてあどけなかったジェラちゃんも、現在は立派な大人のワンコになっています。 飼い主さんと一緒にお散歩やでかけをするのが大好きで、楽しい時にはとびきりの笑顔を見せてくれるそうですよ。 これからもジェラちゃんと飼い主さんが、幸せいっぱいの日々を過ごせますように。 写真・動画提供：TikTokアカウント「masaki05144」さ





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Child Dog Lead Owner Reaction Support Whisper

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