子宮体がんを公表したファッション雑誌「小悪魔ageha」の元モデルで実業家の“ももえり”こと桃華絵里（45）が25日までにインスタグラムを更新。予定していた入… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

子宮体がんを公表したファッション雑誌「小悪魔ageha」の元モデルで実業家の“ももえり”こと 桃華絵里 （45）が25日までに インスタ グラムを更新。 予定していた入院および抗がん剤治療が延期となったことを報告した。

桃華はストーリー機能を使って「今日から入院＆抗がん剤2回目の予定だったのですが 血液検査で白血球が低すぎて抗がん剤ができる状態ではなく一旦帰宅になりました。。。 」と報告。

Advertisement

「1週間後また病院へ行って 血液検査をして白血球が基準値に戻っていたら改めて12／2から2回目の入院＆抗がん剤になります 予定変更！！！ 」と説明した。 桃華は先月、子宮および卵巣を全摘出する手術を受けた後の検査で、「結果は子宮体癌が子宮の外側に出ていたようで癌が血管の方にいっている？ 状態（専門用語が分からず説明がこんなでごめんなさい）」と、がん細胞が血管に入り込む「血管浸潤」の状態であることをうかがわせ、「癌が発覚した時からずっと抗がん剤はやらない!