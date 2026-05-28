子どもの目の健康を守るAIアドバイザー『EYE-AI』

AIアドバイザー『EYE-AI』は、子どもの目の健康を守るためのサポートAIです。現在の目の状態や生活の様子を入力すると、一人ひとりの状況に合わせた最適なアドバイスが受けられます。

② 子どもの目の健康 を守る AIアドバイザー 『 EYE-AI （アイアイ）』は、現在の目の状態や生活の様子を入力すると、一人ひとりの状況に合わせた最適なアドバイスが受けられるサポートAI（体験版）の利用が可能です。

いつでもどこでも気軽に相談ができます。 事前の視力アップチャレンジでは、たった数日で劇的な効果を実感する声が続出しています！ 遊びながら視力が鍛えられる、これまでになかった新しい視力アップ本。 この本は「がんばる本」ではありません。

親子で笑いながら、楽しみながら遊んでいたら視力がよくなっている。 そんな体験をお届けします。 子どもの目の未来を守りましょう！ Part 3 おとうさん・おかあさんへ 子どもの視力改善について知っておきたい大切なこと裸眼視力4.5（屋外、両眼）の日本一目がいい博士。

室内でも両眼で視力3.4（右2.5、左3.2）。2人の子どもの視力向上にも努め、2026年の時点で２人の子どもたちは屋外視力3.0以上を維持。1980年山梨県韮崎市生まれ。 東北大学理学研究科化学専攻博士課程修了。 博士（理学）。 特許76件のほか論文、受賞多数。

株式会社東芝の研究開発センターにて半導体の研究開発の傍ら、目の研究を始める。2022年に退職、独立し、2023年株式会社ブライトアイを創業。 目がよくなる新型視力検査指標「最強の『C』」を開発し、著作『1週間で勝手に目がよくなる体になるすごい方法』（日本文芸社）に付録として搭載し、多くの読者の視力を向上させてきた。 また、目の健康アドバイザー人工知能「EYE-AI」を開発し、本書に搭載。 著書に『最新の視力研究で導き出した何歳からでも目がよくなる方法』（アスコム）などがある。 雑誌、ウェブメディア出演多数





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