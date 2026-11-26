モデル、インフルエンサーの綾瀬りえ（29）が27日までにXを更新。婚活番組出演のその後を明かした。綾瀬は8月18日放送のTBS系「マツコの知らない世界」（火曜… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

綾瀬は8月18日放送のTBS系「マツコの知らない世界」（火曜午後8時55分）の婚活特集回に出演。

「相手は年収1000万円以上じゃないと無理。 子供のことを考えたら5000万以上」「子供に英才教育をさせたいんですよ。2人は産みたくて。 ピアノとか習字とか茶道とか華道とか乗馬とか習わせたくて」と語り、自身の発言がネット上で話題となっていた。 そして今回も同様に動画を公開。

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「年収5000万の彼氏できたんですか？ 」と聞かれ、綾瀬は「マジいないっすよ」と返答。