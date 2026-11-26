Psychological Medicineに掲載された論文は、娯楽としての読書が感情理解や幸福度を高め、孤独感を軽減することを示している。一方、英国の調査では若者、特に男子や低所得家庭の子どもを中心に読書率が減少傾向にあり、興味に合わせたメディアとの連携が読書人口回復の鍵だと主張している。

サハキアン氏らのチームは学術誌のPsychological Medicineに、「娯楽としての読書」がもたらす心理的影響に関する論説を発表しました。

娯楽としての読書には印刷された小説やノンフィクションだけでなく、電子書籍や雑誌、マンガ、グラフィックノベルなども含まれるとのこと。 イギリスの若者の読書習慣を追跡調査した年次識字調査データによると、子どもやティーンエイジャーの娯楽としての読書は減少し続けており、2024～2025年の調査では特に11～16歳男子の間で調査開始以来最低レベルに達したとのこと。2025年には、日常的に読書をする女子と男子の差が6.2パーセントポイントに拡大。

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また、イギリスで低所得世帯向けの無料給食制度を利用している子どもはそうでない子どもより、日常的に読書をする割合が3.6パーセントポイント低いこともわかっています。2025年の調査では、読書に消極的な若者世代がどういう本に興味を示すのかもわかりました。 子どもやティーンエイジャーの38.1％は「好きな映画やテレビシリーズに関連するコンテンツ」を、37.1％は「自分の興味や趣味に合致するコンテンツ」、30.9％は「魅力的な表紙やタイトルのコンテンツ」を読みたいと回答しています。