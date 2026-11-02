姜尚中氏語る熊本地震10年：文化芸術で心の復興へ

2016年と2026年に大地震を経験した熊本県。県立劇場の姜尚中館長が地震当時の恐怖と、文化芸術による心の復興の重要性を語る。

熊本県は2016年と2026年の2度、最大震度7の大地震という未曾有の自然災害に見舞われた。被災地では生活インフラの復旧だけでなく、 文化芸術 の領域においても住民の 心の復興 という深刻な課題が浮上している。こうした中で、 熊本県立劇場 が震災直後からどのように対応し、地域社会にどのような役割を果たしてきたのか、その軌跡を振り返る機会が設けられた。同劇場の館長を務める政治学者の 姜尚中 氏へのインタビューを通じて、被災当時の状況と今後の文化活動の在り方が明らかになった。

地震直後の恐怖と錯覚の体験

姜尚中氏は1950年に熊本市で生まれ、東京大学退職後の2016年に熊本県立劇場館長に就任した。その後、埼玉県上尾市の聖学院大学の学長を経て、2023年には念願の熊本市への移住を果たしている。インタビューでは、震災に直面した際の劇場の対応やアジアへの視点、そして故郷である熊本への深い思いが語られた。内田氏との対談形式で進められたこの会見には、劇場の宮家郁子事務局長も同席し、貴重な証言が行われた。

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2016年の熊本地震は、4月14日にマグニチュード6.5、その2日後の16日にマグニチュード7.3という巨大な地震が連続して発生した。姜氏は1月1日に館長に就任したばかりで、まだ職場への定着にも間もない時期にこの災難に見舞われた。当時、姜氏は熊本ホテルキャッスルの10階に宿泊しており、4月14日に県立劇場での会合があった直後のことだった。揺れが始まった瞬間、彼は正直に「これでなにもかも終わりだ」という絶望的な思いに駆られたという。

地底からの恐怖と錯覚の瞬間

姜氏は、地震がもたらす独特の恐怖心について深く考察を寄せている。雨や台風など天から降ってくる自然災害とは異なり、地の底から迫ってくる地震ほど生き物に本能的な恐怖を与える災害はないのではないかと指摘する。その強い揺れの中で、彼は一瞬、自分が東京にいると錯覚してしまったという。普段東京で宿泊するホテルは30階程度の高層であり、その建物が崩壊する想像をしたが、よく考えれば場所はずっと南の熊本だったというトンチンカンな顛末があった。この経験は、彼がまだ熊本に骨を埋める終活段階ではなく、通う立場だったことを物語っている。

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内田氏は自身も阪神・淡路大震災の経験者であり、神戸の激震地で震度7を経験したことがある。その際、地の底に恐ろしい人格のようなものを感じ、世界が終わるような恐怖を味わったという。地震という自然現象が、人間の内面に深く影響を与えることが伺える。両氏が共有するこの強い体験は、単なる物理的な破壊だけでなく、精神面での大きな打撃を意味していたことを示している。だからこそ、震災後の再生には物理的な再建だけでなく、精神的なケアが不可欠だと認識せざるを得ない。

文化芸術による心の復興の必要性

二度の大地震を経験した熊本において、文化芸術の役割は従来の枠組みを超えつつある。劇場は単なる公演場所ではなく、被災住民の心を癒し、地域コミュニティを再構築するための重要な拠点となり得る。姜氏が館長として掲げたのは、そのような社会的な機能の拡張である。特に、アジアへの視野を広げながら、熊本が誇る文化的伝統を現代に結びつける取り組みが求められている。これは、単なる娯楽の提供ではなく、人々の記憶と感情を形作る重要なプロセスなのである。

宮家郁子事務局長も同席したインタビューでは、現場からの視点が加えられ、劇場としての具体的な対応策や今後の計画についても言及された。震災から10年という節目を迎えた今、熊本県立劇場は過去の教訓を踏まえつつ、新しい時代の文化拠点としてのあり方を模索している。被災地での社会問題は多岐にわたるが、文化芸術を通じて心の復興を成し遂げることは、他の問題解決の基盤となるかもしれない。今後の動向が注目されている。