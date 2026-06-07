妊娠中に母親が食べた味、胎児の記憶に？3歳児の反応に影響

妊娠後期に母親が摂取した味が胎児に記憶され、出生後3年経ってもその味に対する好みに影響を与えることが研究で示されました。ニンジンとケールを使った実験で、胎児期の味覚体験が長期にわたる食の好みを形成する可能性が示唆されています。

妊娠中の食事が子どもの将来の 食の好み に影響を及ぼす可能性があることが、イギリスのダラム大学の研究チームによって明らかになりました。 この研究では、妊娠後期の胎児が羊水を通じて母親の摂取した味を感知し、その記憶が出生後も長期間持続することが示唆されています。

研究チームは、ニンジンとケールという異なる味の野菜に注目しました。 ニンジンは糖度が高く甘い味が特徴で、ケールは苦味が強いことで知られています。 これらの野菜の粉末をカプセルに入れ、妊娠28週目以降の母親に摂取させ、胎児の反応を超音波スキャンで観察しました。 その結果、胎児は母親が摂取したカプセルの種類に応じて笑顔や泣き顔などの表情を示すことがわかりました。

さらに、出生後3年が経過した子どもたちを対象に、同じ野菜の粉末を嗅がせる実験を行ったところ、胎児期に特定の味に触れた子どもは、その味に対する嫌悪反応が少ないことが確認されました。 例えば、妊娠中にニンジンのカプセルを摂取した母親の子どもは、ニンジンの匂いに対して否定的な表情を示す頻度が低く、ケールに関しても同様の傾向が見られました。 研究チームは、この結果が子どもの食の好みを形成する上で、胎児期の味覚体験が重要な役割を果たすことを示していると述べています。

ただし、今回の研究には被験者数が少ないことや、対象集団が限られていること、出生後の食事を制御していないことなどの限界があります。 それでも、この発見は子どもの食習慣や健康に影響を与える可能性があり、さらなる研究が必要とされています。 論文の筆頭著者であるナディア・ライスランド氏は、「胎児期に特定の味に触れることで、子どもの味覚や嗅覚の記憶が長期にわたって残り、出生後何年も経った時点での食の好みを形作る可能性がある」とコメントしています。

この研究は、妊娠中の栄養指導や子どもの食育において新たな視点を提供するものとして注目されています。 今後の研究では、より多くの被験者や異なる味での検証が期待されます。 また、この知見を応用することで、子どもの野菜嫌いを減らすためのアプローチが開発されるかもしれません。 母親の食事が胎児に与える影響は、単に栄養面だけでなく、味覚や嗅覚の記憶形成にも及ぶことが示唆され、妊娠期の食生活の重要性を改めて認識させる結果となりました





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