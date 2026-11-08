如水館が広島皆実に3-0で逆転勝利 県選手権予選で初優勝

水泳の名門・如水館が広島県高校サッカー選手権予選決勝で広島皆実に3-0の完勝を収め、6年ぶり3度目の優勝を果たした。神野泰央監督の率いるチームは、過去の雪辱を果たし全国大会への意気込みを示した。

広島県高校サッカー選手権予選の決勝戦で、尾道市の 如水館 高校が広島市中区の 広島皆実 高校を3対0で破り、優勝を決めた。6年ぶり3度目のタイトル獲得となり、過去に3連敗を喫していた同校との対戦で見事な雪辱を果たした。

如水館の3ゴールと決定的な守備

試合の流れを自ら作る難しさを感じさせながら、最初に決定機を創出したのは如水館であった。渡邉選手が左サイドライン際からクロスを送り込むと、広島皆実の選手がクリアに失敗し、こぼれたボールを待ち構えていた平林選手が素早くコントロール。左足でゴール右隅を丁寧に叩き込み、先制点を挙げた。このゴールは3年生による得点であった。

Also read U-20日本代表がアジア杯GL初戦白星発進! ファーストゴールは石井、主将・市原PK弾、佐藤のダメ押し弾でタイ撃破

その後、広島皆実も反撃の兆しを見せた。3年生が右足でシュートを放つと、如水館のGK澤田選手がブロック。しかし、こぼれ球を拾った高尾選手が再度シュートを狙った際、広島皆実のキャプテンでDFの増田健桔選手（3年生）がゴール前で素早く反応し、右足でブロック。この守備が勝利を決定づける重要な分岐点となった。

過去の敗戦を払拭する3-0の勝利

如水館はその後も広島皆実の猛追を許さず、試合終了 whistle まで点差を守り通した。最終スコア3対0での勝利により、過去の苦い記憶を完全に上書きすることに成功した。これまでに3度の予選決勝で広島皆実と対戦し、2020年度と2014年度の選手権予選決勝でいずれも0対3で敗れていた。また、2003年度のインターハイ予選決勝でも山陽高校に0対3で敗戦しており、今回が初めての逆転優勝であった。

Advertisement

神野監督の初優勝とチームの方針

如水館の指揮を執る神野泰央監督は、自身の選手時代からベスト4などで敗退し、優勝で終わる経験がなかったという。指導者として母校に復帰し、念願の優勝で幕を閉じることができた喜びを笑顔で語った。試合後、選手たちが手にする集合写真用のバナーには「三原に熱狂を」というスローガンが刻まれており、地域へのアピールという目標も見事に達成した形となった。

全国大会に向けたエンターテインメントフットボール

如水館は個人技とパスワーク、流動的なポジショニングを織り交ぜた「エンターテインメントフットボール」を標榜している。この日も主導権を握る時間帯が多く、多彩な攻撃パターンでゴールに迫り、スタンドのファンを沸かせた。神野監督は、県大会突破が目的ではなく、あくまで通過点であると選手たちに伝えている。今後は広島県を代表して全国大会に挑むため、より高い自覚と責任を持ってプレーし、その魅力あるサッカーを全国でも体現したいと決意を新たにした。