お笑いタレント・東野幸治がＭＣを務めるカンテレ「マルコポロリ！」が、２９日放送された。 「秋の過酷ロケまつり 西軍ＶＳ東軍三番勝負」をオンエア。パピヨンの千葉恵、ノリ、タレンチの芝田大輝、コバタユウ、ドンココのひろ、りゅうらが出演した。

好戦的キャラがバレた水ダウ芸人 ひな壇で「はぁ？ 何が」睨みつけ→本性出ちゃった！？ スタジオがピリッ ガチ喧嘩勃発ムードに「秋の過酷ロケまつり 西軍ＶＳ東軍三番勝負」をオンエア。 パピヨンの千葉恵、ノリ、タレンチの芝田大輝、コバタユウ、ドンココのひろ、りゅうらが出演した。

大阪吉本からの上京組について、東軍の千葉は「エース級ばっかり送り込まれてくるんで。 マジで邪魔くせぇんすよ、ホントに」とふくれ面。

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「劇場所属で入ってくるんですよ。 俺たちだって、劇場所属できてないんですよ、まだ」と不満を爆発させた。 関東の劇場ランキング上位を占めるのは、ほぼ上京組であることが紹介されたが、西軍の芝田は「でも、パピヨンさん、劇場入ってないから、関係なくないですか？ 」とチクリ。