タミヤは、模型作りのための情報誌『タミヤニュース』12月号（Vol. 691）を発売した。連載企画の「模型ファンをたずねて」には、トヨタ自動車社会貢献推進部博物館グループの堀部和雄さんが登場。

堀部さんはF1が好きなのだが、好きなマシンは模型化されていないのでフルスクラッチで制作するという、模型メーカーが発行する情報誌とは思えない展開。 堀部さんが好きなF1マシンとは？

堀部さんはトヨタ博物館に異動前は、デザイン部で『クラウン』や『マークII』、ショーモデルの内外装のモデル製作に従事していた。 博物館にも堀部さんが製作したアイテムがあるという。 新製品の紹介は電動RCカーシリーズ『フォルクスワーゲン・デューンビートルクロス』。 新型2WDシャーシ「BB-01」を採用して2023年に発売された『BBX』の第2弾と言えるマシンだ。

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BBXの好評を受け、BBXでトライしきれなかった要素を全て盛り込んだという。 シャーシは「BB-02」。 自由奔放なアメリカ西海岸の車文化を代表する1台をRC化した。

「第二次大戦機の真相と深層」は前号に続いてノースアメリカン「P-51マスタング」戦闘機だ。 決定版とされるD型だが、改良点とトレードオフで若干の性能低下があったそうだ。 また、メーカーは反対していた装備も追加され、“アキレス腱”になったという。 戦車や軍用車両、兵士などのプラモデルを作り、その写真を応募する年1回のコンテスト「パチッコンテスト」の入賞作品が発表された。2026年の第86回からは、プリント写真に代わって画像データでの応募になった。

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作品の出来栄えは素晴らしいが、気になるのは上位入賞者の年齢。 金賞が62歳（2人）、銀賞が65歳と69歳、銅賞が68歳（2人）。 プラモデル作りは高齢者向けの趣味？ このコンテストの傾向がそうだというだけならいいが。

……●模型ファンをたずねて●博物館をたずねて●第二次大戦機の真相と深層 ノースアメリカンP-51Dマスタング●第86回パチッコンテスト入賞作品●新製品の紹介 フォルクスワーゲン デューン ビートル クロス：御社で発行されるモビリティ（自動車、モーターサイクルなど）関連書籍/雑誌を当編集部までお送りください。 『レスポンス』サイト上にて紹介いたします。 送り先は「〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階 株式会社イード『レスポンス』編集部」。