株式会社オンワードホールディングス～普段接点のない企業・ブランドでも4割が購入のきっかけに。満足度を左右するのは「価格以上の価値」～株式会社オンワードコーポレートデ…

直近5年間に飲食店・小売店などで販売された福袋について、購入または購入申込み（予約・抽選応募等）を行ったことがあると答えた人は全体の65.8%にのぼりました。3人に2人が何らかの形で福袋にアプローチしており、消費者の楽しみとして深く浸透している実態が明らかになりました。

好きなIPのアイテムが含まれている場合、購入意欲が「高まる」と答えた人は全体で80.4%、福袋の購入申込経験者では93.5%でした。

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「とても高まる」に絞ると、福袋経験者は41.3%で、未経験者（8.0%）を大きく上回ります。 一方、福袋未経験者でも「高まる」は55.2%と過半数を占め、購入未経験者にも普及していく可能性を示唆しています。 IPコラボ福袋は、普段購入しない、または利用したことのない企業・ブランドでも購入のきっかけになると答えた人が全体の40.4%にのぼりました。 似たような福袋があればコラボしている方を選ぶ人も35.9%います。

企業・ブランドへの印象でも、福袋経験者の47.2%が「印象が良くなった」、39.2%が「利用してみたいと思った」と回答しました。

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「印象が悪くなった」は経験者でも8.3%にとどまり、IPコラボ福袋は企業・ブランドとの最初の接点として機能していることがうかがえます。 過去に購入して満足度が高かった理由は、「価格以上の価値があると感じた」が55.1%で最も高く、「ワクワク感や特別感があった」44.6%、「セットに含まれていたグッズが実用的だった」40.1%が続きました。

「IPの魅力が活かされていた」は18.2%です。 一方、満足度が低かった理由で「IPの魅力が十分に活かされていなかった」は8.3%と、最も低くなりました。 今回の調査結果から、IPは「福袋を買ってみよう」という購入のきっかけをつくる一方で、買ったあとの満足は「価格以上の価値」「実用性」「ワクワク感」といった中身で決まることがわかりました。 好きなIPの福袋は、購入意欲を高め、新しいお客様と企業・ブランドを結び、印象も高めます。

その効果を一度きりの購入で終わらせず、満足とファン化につなげるには、IPの力を活かしつつ、価格以上の価値と実用性、開けるワクワク感を備えた福袋づくりが重要です。 当社は、企業ニーズ、市場トレンド、生活者インサイトを総合的に捉え、最適なセールスプロモーションへと結び付けることを強みとしています。 ファッションで培った「人をワクワクさせるデザイン力」と、確かな「生産・品質管理体制」で、企業の課題解決と新たな顧客接点の創出に貢献してまいります。