女性の防災ニーズに特化した「携帯レスキュートイレ」が発売されました。この製品は非常時に女性が衛生的に利用できるよう設計されており、防臭袋や目隠し用ポンチョなどが付属しています。また、同製品を展開する「ウィズムーン」ブランドはフェムケア市場で注目を集めており、同社の啓蒙メディア「女性ホルモン大学」もSNSで高い人気を誇っています。

女性向け防災アイテムとして開発された「携帯レスキュートイレ」は、女性の防災ニーズに特化した商品として注目を集めています。 このトイレは自立式で使用しやすく、高い密閉・防臭効果を持つチャック付き袋を採用しており、使用後は衛生的に処理できるのが特徴です。

さらに、防臭袋や目隠し用ポンチョ、サニタリーバッグも付属しており、非常時の心理的負担を軽減します。 価格は3回分セットで1,480円（税込）となっており、女性の防災備蓄として欠かせないアイテムとして定着しつつあります。

「あしたるんるんラボ」は、取締役副社長の木内仁美がプロデューサーを務める「ウィズムーン（withmoon）」ブランドと啓蒙メディア「女性ホルモン大学」の2事業を展開しています。 「ウィズムーン」は2014年に「生理前シャンプー（月のおまもり）」の開発をきっかけに、女性ホルモンバランスプランナー協会理事の烏山ますみ氏と共同でフェムケア商品を多数展開しています。 同ブランドは女性の月経に関連する悩みにアプローチする商品で知られ、防災用トイレもその一環として提供されています。

また、「女性ホルモン大学」は生理や女性特有の悩みに関する情報を発信するメディアとして、Skye善華がプロデューサーを務め、ショート動画で知識を共有しています。2021年からのTikTokではフェムテック法人として最大規模のフォロワー5万人を超え、一部の動画では460万回以上の再生記録を Synthesis of action research and characteristic of the content are that it provides a model of interaction between formal and informal teaching and learning, educational research, and practice.

This makes the channel the No.1 in the genre of menstrual-related content in Japan, attracting numerous collaboration offers





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