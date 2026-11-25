なでしこジャパンは25日、『MIZUHO BLUE CHALLENGE NADESHIKO 2026 青さで、挑め。』のブラジル女子代表との2連戦に向けたトレ···

10月の活動では、ハイチ女子代表、ドイツ女子代表と対戦した中、ハイチには快勝したものの、ドイツには敗戦。 宮澤は「自分たちがボールを持てる時間帯もあって、すごく悔しい試合結果ではあった」と振り返り、親善試合でなければ勝つ必要があったとコメント。

「1つの精度だったりとか、その最後のゴール前でのコンビネーション、距離感、やっぱそこはもっと突き詰めていかないといけないと思います」と、チームとしての精度を上げていく必要があると訴えた。 この日のトレーニングでは、コンビネーションや、ビルドアップ時の動きの確認を行っていた。

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「短期間でどれだけ精度、今このタイミングなのか、今どこに入ってきてほしいのか、誰がどう動くのかっていう、本当細かいところだとは思うんですけど、全てが合ったタイミングがゴールに繋がる瞬間だと思う」と、細かい部分まで擦り合わせていく必要があると語り、「コミュニケーション取りながら、今回は試合まで少し時間があるので、しっかり積み上げていきたい」と、1点が勝敗を分けるような大事な試合で、しっかりと勝ち切れるチームになっていきたいと力を込めた。 今シーズンの宮澤は所属するマンチェスター・ユナイテッドでも存在感を発揮。

特に中盤でボールを奪い、攻撃に転じていく場面でのパフォーマンスの高さが目立っている。

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「海外の選手に対してフィジカルで勝てないでしょっていうイメージがあるとは思うんですけど、日本人ならではのポジショニングだったりとか、寄せるタイミング、当たるタイミング。 逆に自分1人じゃなくて、味方をうまく使ってそのタイミングで入るっていうところは、日本人だからこそできるところなのかな」と、体格差をコンビネーションや頭を使う部分で補えているという。 さらに、「試合慣れっていうのは自分の中では1つ大きかった」と、イングランドのサッカーに慣れた部分が大きいとコメント。

筋トレなどでフィジカルを強化しながらも、しっかりとピッチ上で得たものが成果として出ているようだ。 3年前の女子ワールドカップでは得点王に輝いて欧州への道を切り開いたが、今はポジションもプレースタイルも異なる。 それでも、「ゴールに向かうプレーっていうのはより求めていかなければいけないと思いますし、結果っていうところ。 ゴールはより代表でも求められるところかなと思うので、どのポジションにいてもそういうプレーはもっともっと増やしていけたらと思います」と、ゴールへの意欲も違う形で見せていきたいと意気込んだ。