全48チームによるグループステージが終了し、各組上位2チームと3位の中から成績上位8チームを加えた32チームがノックアウトステージに進出しました。グループEではイタリアとコートジボワールが上位進出を決め、グループFではクロアチアが首位、セネガルとタジキスタンが上位進出を果たしました。また、グループGのマリ、ベルギー、グループHのスペイン、モロッコ、中国なども次ラウンドへの切符を手にしました。

グループステージ は、全48チームが4チームずつ12のグループに分かれ、各チーム総当たりで3試合。 各グループの上位2チームに加え、各組3位のうち成績上位8チームの合計32チームが ノックアウトステージ に進出となります。

グループEは、首位イタリアがウズベキスタンに勝利し3連勝。 コートジボワールがジャマイカを下し2位突破を決めました。 グループFは、クロアチアがキューバに7発快勝で首位突破。 セネガルがタジキスタンに引き分けて2位に。

Advertisement

タジキスタンも3位で突破を決めています。 グループGは、マリがベトナムを下し3連勝で首位を守り抜き次のステージへ。2位は6発快勝のベルギーが入りました。 グループHは、スペインがモロッコを下し3連勝で首位。 モロッコは負けましたが2位をキープ。3位中国は8発快勝、3位突破を決めています。