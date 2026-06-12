女子5000メートル決勝で山本有真が初優勝、田中希実は5連覇ならず

女子5000メートル決勝が行われ、田中希実が2位に終わり5連覇を逃した。山本有真がラストスパートで逆転し初優勝。田中は心境を吐露し、心理的な課題を語った。

女子5000メートル 決勝が開催され、 日本記録 保持者の 田中希実 （26）=豊田自動織機=は15分0秒93で2位に終わり、史上初の5連覇はならなかった。 山本有真 が圧巻のラストスパートでゴール直前で逆転し、14分59秒89で初優勝を飾った。

田中はレース後、呆然とした表情を浮かべ、瞳には涙がにじんだ。

「この後、悔しくなってくると思う。 他の選手に負けたくないというのが絶対あって、わざと負けてるわけではないんですけど、気持ちの部分でレース前から負けてしまうことが分かってしまう。 レース前に誰にも自分のことを見てほしくないと思ってしまう。 競技をしている以上、勝つことを目的にしないといけない。

競技に対して挑戦、楽しみが感じられなくなってきて、勝ち続けることへのこだわりの欠如。 きょうはやっぱり走ってても応援してくださる方がたくさんいるんですけど、ワクワクしていない自分がどこかにあった。 自分で自分にワクワクできない」と心境を吐露した。 さらに「自分が何をしたいのか、わかっていなかった。

本当の意味での挑戦だったりできないかもしれないけど、やるんだって気持ちがまだまだ弱かったし、今日は本当にこんなはずじゃないと思っていないですし、負けて当然。 このあと悔しさが湧いてきた時に逃げずに向き合いたい」と、自らに言い聞かせていた。 この結果、女子5000メートルの戦いに新たなページが刻まれた。 山本の初優勝は、長距離界に新風を吹き込むものと言える。

一方、田中はこれまで4連覇を果たしていたが、今回はその壁を前にして心理的な課題を露呈した。 彼女の言葉からは、連覇プレッシャーや自己への期待との葛藤が浮き彫りになった。 競技生活におけるモチベーションの維持や、純粋な競技への楽しさの喪失は、トップアスリートにも共通する悩みのようだ。 今後、田中がこの敗北から何を学び、どう再起を図るのかが注目される





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女子5000メートル 陸上競技 田中希実 山本有真 日本記録

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