女子卓球団体戦 面手凛、決勝トーナメント進出ならず

女子卓球団体戦で面手凛が決勝トーナメント進出ならず。面田采巳にフルゲームで敗れた。

女子グループリーグが行われ、Ｆ組の 面手凛 （めんで・りん）＝日本生命＝は出場辞退者が出たため、２人で争い、 面田采巳 （愛知工大）にフルゲームで敗れた。 決勝トーナメント に進めず「終始、自分のペースにできなかったことが敗因だと思います」と悔しさをにじませた。 １０日閉幕の 世界卓球団体戦 に初出場し、日本の６大会連続の銀メダル獲得に貢献した。２試合に出場し、 決勝トーナメント のクロアチア戦では３―０で快勝し、持ち前の速いピッチの攻撃を存分にアピールした。

今大会は敗れたが、９月の名古屋アジア大会代表にも選ばれている。１８歳は「成長するために大事な試合。 世界卓球に出場できた肩書があるのはありがたいこと。 プレッシャーを感じるより、もっと前向きに頑張りたい」とリベンジを誓った。 １２歳の松島美空（神奈川・川中島中）は中学３年の石田心美（石田卓球Ｎ＋）との中学生対決に１―３で敗れた。

「中学生になって親元も離れ、自分で自分を強くしないといけないから不安もあった。 この１か月練習してきたけど、そのプレーが出せなかった。 お父さんやお母さんが楽しみに見てくれていたけど、いい試合を見せられなくてすごく悲しい」と肩を落とした。 今後は「ユース五輪」など目標を掲げており、敗戦を糧に成長を期す。

◆選考会方式 出場選手を８組に分けた総当たりのグループリーグを行い、各組成績トップの計８人が２７日の決勝トーナメントに進出する。 優勝者が１０月のアジア選手権（ウズベキスタン）の出場権を獲得。 男女シングルスは最大５人で全日本選手権優勝者の男子・松島輝空、女子・張本美和は既に決まっている





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