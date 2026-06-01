女子サッカー：アープスとマピ・レオンがロンドン・シティ・ライオネッスに加入、WSLの勢力図が変わるか

イングランド女子代表のスター、アープスがロンドン・シティ・ライオネッスに復帰。スペイン代表DFマピ・レオンの加入も口頭合意となり、ミシェル・カンオーナー支援の新クラブがWSLで台頭する可能性が高まる。今夏の大規模な選手移動の一部として、サム・カー、ケイティ・マッケイブ、ベス・ミードらの動きにも注目が集まる。

ライオンセス（イングランド女子代表）のスター選手が華々しく復帰。 それでもイングランドへ戻り、ミシェル・カンオーナーが率いる野心的なプロジェクトに参加する魅力が決め手となった。

アープスはイングランド代表としてユーロ2022制覇と2023年W杯決勝進出に貢献し、今も女子サッカー界で最も有名な選手の一人だ。 ロンドン・シティ・ライオネッスの補強はGKだけではない。 スペイン代表DFマピ・レオン（30）と口頭合意した。 彼女はバルセロナで9年間活躍し、世界屈指のセンターバックとして4度のCL含む27冠を獲得。

米国実業家ミシェル・カンの支援を受けるロンドン・シティ・ライオネッスは、イングランド女子サッカーの勢力図を書き換えようとしている。 アープスとレオンは今月下旬に正式契約を結ぶ見込みで、クラブはWSLの既成勢力に挑む戦力を大幅に向上させる。 Getty Images Sport アープスの移籍は、今夏リーグで進む大規模な選手入れ替えの一環に過ぎない。 オーストラリア代表主将サム・カーはチェルシーを退団しフリーエージェントに、一方アーセナルのケイティ・マッケイブはチェルシーへ加入した。

また、マンチェスター・シティがイングランド代表FWベス・ミードの獲得競争で優位に立っているとの見方も





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