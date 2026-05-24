女優賞受賞者、監督のコメントなど

女優賞を受賞した。カンヌで女優賞を日本人が獲得するのは、初の快挙となる。同作の主人公は、介護施設で理想の介護の在り方を探求するディレクターのマリー＝ルーと独創的な演劇の演出家でステージⅣのがん患者の真理。同じ名前を持つふたりがパリで偶然に出会い、急速に交流を深めながら友情を超えた絆を築いていく。岡本は完成した作品を観て、次のように語っている。ヴィルジニーとの関係には文化や言葉を超えた心地よさと信頼感があり、それはカメラが回っていない時にも自然に感じられていたからこそ、作中でも二人のケミストリーとしてしっかりと映し出されていたことを嬉しく思っています。普段は自分の出演作を観る際、どうしても粗探しをしてしまうのですが、自分が演じていることを忘れるほど、真理というキャラクターを客観的に追うことができ、作品そのものを味わうことができました。それは濱口監督独特の、近すぎず冷たくもない距離感の描写によるものだと感じています。本作は多くのテーマを内包しながら、観る人それぞれの心のどこかに共鳴していくはずです。また、ベルギー出身のヴィルジニーは、撮影をこう振り返っている。決してお世辞ではなく、今回の仕事は、私の映画人生のなかで、最も美しく、最も力強い撮影現場のひとつでした。みんながひとつになり、この映画のストーリーに身を捧げているという感覚、その一体感は揺るぎないものでした。あの感覚の強さは、濱口竜介監督のおかげで生まれたものです。初めてお会いしたときから最後のテイクに至るまで、彼のものの見方やものづくりの手法は、まさに唯一無二のものでした。私たちはみんな、監督の綴った言葉に宿る優しさと美しさに敬意を持って向き合い、彼の作品にふさわしい形で応えたいと願っていたと思います。そして、最高賞のパルムドールに輝いたのは、ルーマニア出身のクリスティアン・ムンギウ監督による『Fjord（原題）』。ノルウェーの社会福祉制度と対立したことで児童虐待事件に巻き込まれるルーマニア人の福音派キリスト教徒の家族を描き、批評家の間でさまざまな議論を呼んだ。2007年に『4ヶ月、3週間、2日』でパルムドールを初受賞してから19年を経て、最高賞を獲得した。

女優賞を受賞した。 カンヌで女優賞を日本人が獲得するのは、初の快挙となる。 同作の主人公は、介護施設で理想の介護の在り方を探求するディレクターのマリー＝ルーと独創的な演劇の演出家でステージⅣのがん患者の真理。

同じ名前を持つふたりがパリで偶然に出会い、急速に交流を深めながら友情を超えた絆を築いていく。 岡本は完成した作品を観て、次のように語っている。 ヴィルジニーとの関係には文化や言葉を超えた心地よさと信頼感があり、それはカメラが回っていない時にも自然に感じられていたからこそ、作中でも二人のケミストリーとしてしっかりと映し出されていたことを嬉しく思っています。

普段は自分の出演作を観る際、どうしても粗探しをしてしまうのですが、自分が演じていることを忘れるほど、真理というキャラクターを客観的に追うことができ、作品そのものを味わうことができました。 それは濱口監督独特の、近すぎず冷たくもない距離感の描写によるものだと感じています。 本作は多くのテーマを内包しながら、観る人それぞれの心のどこかに共鳴していくはずです。 また、ベルギー出身のヴィルジニーは、撮影をこう振り返っている。

決してお世辞ではなく、今回の仕事は、私の映画人生のなかで、最も美しく、最も力強い撮影現場のひとつでした。 みんながひとつになり、この映画のストーリーに身を捧げているという感覚、その一体感は揺るぎないものでした。 あの感覚の強さは、濱口竜介監督のおかげで生まれたものです。 初めてお会いしたときから最後のテイクに至るまで、彼のものの見方やものづくりの手法は、まさに唯一無二のものでした。

私たちはみんな、監督の綴った言葉に宿る優しさと美しさに敬意を持って向き合い、彼の作品にふさわしい形で応えたいと願っていたと思います。 そして、最高賞のパルムドールに輝いたのは、ルーマニア出身のクリスティアン・ムンギウ監督による『Fjord（原題）』。 ノルウェーの社会福祉制度と対立したことで児童虐待事件に巻き込まれるルーマニア人の福音派キリスト教徒の家族を描き、批評家の間でさまざまな議論を呼んだ。2007年に『4ヶ月、3週間、2日』でパルムドールを初受賞してから19年を経て、最高賞を獲得した





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女優賞受賞者 監督のコメント 映画 カンヌ映画祭 パルムドール

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