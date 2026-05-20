女優松本若菜を キャラクタービジネス界のコメディ・ドラマに起用！ テレビ放映：7月スタート

女優の松本若菜（42）が、彼女が2年前に主演したテレビドラマの同枠で、ジャンル変わってから7月スタートのTBSドラマに出演。主人公を元コンサルタントに設定。アニメ・漫画家などのキャラクタービジネス界に従事する人物を描くコメディ・ドラマ。広告代理店・岩崎愛奈プロデューサーや、脚本家・宮本武史氏らが主演女優を確立し、劇団・M！LK所属の俳優・佐野勇斗（28）らが単身主演も決定！

女優の 松本若菜 （42）が7月スタートのTBS ドラマ 『君の好きは無敵’（火曜後10・00）で、趣味も推しもない元コンサルタントの主人公を演じる。 同枠で2年前に放送された『西園寺さんは家事をしない’では、当時デビュー18年目で初のゴールデン・プライム帯の主演を務めた。

思い入れが強い枠で‘もう2年なんだ’‘まだ2年なんだ’と高をはせながら‘再び戻ってこられて、とてもうれしい’と喜んでいる。

‘西園寺さん’以降も2作続けて連ドラに主演。 同作を機に主演女優の地位を確立したとも言える。 その作品をともに作り上げた岩崎愛奈プロデューサーや脚本家・宮本武史氏らが今作で再集結する。 描くのはキャラクタービジネス業界が舞台のオリジナルコメディー。

強力チームに加わり、デザイナーを演じるのは、爆裂な勢いで活躍中の佐野勇斗（28）昨年は所属グループ‘M！ LK’がNHK紅白歌合戦に初出場し、今年も‘好きすぎて滅！ ’などが大ヒット。 俳優としても‘ブレake俳優ランキング’で1位を獲得。

松本も2年前に同ランキングの女性編で1位になっており、まさに‘“無敵”すぎて滅！ ’なタッグとなる。 佐野はグループ活動を通しファンから‘可愛い’など応援されることで‘“可愛い”について考えるようになりました’とコメントしており、デザイナーの役作りも万全だ。 今作では世界中で愛されるハローキティなどを生み出しているサンリオが取材協力。

‘可愛い’が生まれる過程や関わる人々の姿や思いも描かれるが、リアルな描写が期待できそうだ。 松本は‘いろいろな“好き”があると思います。 皆さんも好きな方や、大切な方と一緒に、このドラマを好きになっていただけたら、私たちはとても幸せです’と胸いっぱいに思った





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