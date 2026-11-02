女優久我美子死去 成瀬巳喜男初主演作など代表作振り返る

6月9日に死去した女優久我美子。1931年生まれで貴族院議員の娘として誕生。成瀬巳喜男監督の「春の目ざめ」など代表作を振り返る。

女優の 久我美子 が6月9日に誤嚥性肺炎により死去した。享年93。オールドファンにとって彼女はマドンナ的存在であり、その面影をしのび出演作を振り返る。

久我家の血統と16歳での女優デビュー

久我美子は1931年1月21日に、貴族院議員の久我通顕の長女として旧東京市牛込（現新宿区牛込）で誕生した。世が世であれば雲の上の人、正真正銘のお姫様である。久我家は村上天皇の流れをくむ清華家の家柄であり、太政大臣になる資格のある7家の筆頭格である。この7家とは、三条、西園寺、徳大寺、花山院、大炊御門、菊亭、そして久我である。

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女子学習院（女学校課程）在学中、彼女は東宝ニューフェースに合格し女優の道へ足を踏み入れた。中退後、1947年のオムニバス映画「四つ目の恋の物語」の第1話「初恋」でデビューした。これは当時の16歳にとって、今でいえばアイドル映画にあたる扱いであった。

成瀬巳喜男監督との初主演「春の目ざめ」

同年の「春の目ざめ」で久我美子は初主演を果たした。この作品の第2話「別れも愉し」の脚本は成瀬巳喜男が手掛け、彼が監督を務めた。順調な女優人生を歩み始めた久我美子にとって、この作品は重要なターニングポイントとなった。成瀬監督の手腕はさすがであり、無垢な思春期から離れることに苦悶する者や、小説家になろうと逃げる者など、それぞれが右往右往する人生の新しい交差点を描いた。主役である若者たちのキャラは明確で、当時の観客をうならせるものだった。

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青春ドラマと哲学への関わり方

「春の目ざめ」に登場する登場人物たちは、死や哲学に興味を抱いて新しい悩みを見つける者や、絵描きになりたいと願う者など多様な役割を担っていた。彼らは青春の葛藤と希望を体現しており、その描写は時代の空気を鮮明に伝えている。久我美子が演じた役割もまた、そのような複雑な感情の機微を鋭く表現していた。

久我美子の遺影と芸能界への貢献

久我美子の死去により、日本の映画界から貴重な記憶が一つ消えた。彼女が歩んだ軌跡は、華やかな出自から一般の有名人への転換期を象徴するものであった。後世のファンや研究者にとって、彼女の出演作は当時の演技スタイルや社会背景を知る重要な資料となるだろう。彼女の遺した作品群は、永く愛され続けることになる。