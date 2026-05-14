Head Topics

女優・藤原紀香、タレント・ＬｉＬｉＣｏがトークショーで映画「お終活３ 幸春！ 人生メモリーズ」の見どころを語った

映画 News

女優・藤原紀香、タレント・ＬｉＬｉＣｏがトークショーで映画「お終活３ 幸春！ 人生メモリーズ」の見どころを語った
藤原紀香タレントＬｉｌｉｃｏ
📆5/14/2026 11:17 AM
📰ExciteJapan
25 sec. here / 32 min. at publisher
📊News: 118% · Publisher: 51%

女優の藤原紀香、タレントのＬｉＬｉＣｏが１４日、都内で行われた報知映画賞・特選試写会でトークショーを行い、映画「お終活３ 幸春！ 人生メモリーズ」（香月秀之監督、２９日公開）の見どころを語った。 高畑淳子と橋爪功が熟年夫婦を演じる人気シリーズ第３弾。今作は娘（剛力彩芽）が結婚を決意することから、騒動に発展する。橋爪演じる大原真一が行きつけにするスナックのママ・カオリ役を演じた藤原は、誰かの人生を見ているのに、すべて自分に置き換えられる。ハッとさせられて、人生のヒントになる。すてきな作品だと思います。 藤原が演じるカオリは、豊富な人生経験を生かし、助言や格言を披露する役どころ。壇上では役柄さながらに「人生に無駄な時間はない 全ては貴方（あなた）の物語」と直筆の掛け軸を披露。人生は、思い通りになることの方が少ない。壁にぶち当たって、悩んだりしながら、人生は進んでいく。すべて自分のストーリー。年齢を重ねることを愛しく思えたらいいな」と、自身の考えを語った。 高畑演じる大原千賀子のコーラス仲間・理佳子を演じるＬｉＬｉＣｏは、この映画には人生に必要なことが盛り込まれていて、とても勉強になる。どこまでも続いてほしい。５０年後にも映画『お終活４８』みたいになって、ここに立っていたいと、シリーズの継続を願った。

女優の 藤原紀香 タレント のＬｉＬｉＣｏが１４日、都内で行われた報知映画賞・特選試写会で トークショー を行い、映画「 お終活３ 幸春！ 人生メモリーズ 」（ 香月秀之監督 、２９日公開）の見どころを語った。

高畑淳子と橋爪功が熟年夫婦を演じる人気シリーズ第３弾。 今作は娘（剛力彩芽）が結婚を決意することから、騒動に発展する。 橋爪演じる大原真一が行きつけにするスナックのママ・カオリ役を演じた藤原は、誰かの人生を見ているのに、すべて自分に置き換えられる。 ハッとさせられて、人生のヒントになる。

すてきな作品だと思います。 藤原が演じるカオリは、豊富な人生経験を生かし、助言や格言を披露する役どころ。 壇上では役柄さながらに「人生に無駄な時間はない 全ては貴方（あなた）の物語」と直筆の掛け軸を披露。 人生は、思い通りになることの方が少ない。

壁にぶち当たって、悩んだりしながら、人生は進んでいく。 すべて自分のストーリー。 年齢を重ねることを愛しく思えたらいいな」と、自身の考えを語った。 高畑演じる大原千賀子のコーラス仲間・理佳子を演じるＬｉＬｉＣｏは、この映画には人生に必要なことが盛り込まれていて、とても勉強になる。

どこまでも続いてほしい。５０年後にも映画『お終活４８』みたいになって、ここに立っていたいと、シリーズの継続を願った

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ExciteJapan /  🏆 125. in JP

藤原紀香 タレント Ｌｉｌｉｃｏ 映画 トークショー お終活３ 幸春！ 人生メモリーズ 香月秀之監督 高畑淳子 橋爪功 熟年夫婦 結婚 騒動 スナックのママ・カオリ役 カオリ 人生 人生のヒント 助言 格言 役柄 直筆の掛け軸 人生に無駄な時間はない 全ては貴方（あなた）の物語 人生は、思い通りになることの方が少ない 壁にぶち当たって、悩んだりしながら、人生は進んでいく すべて自分のストーリー 年齢を重ねることを愛しく思えたらいいな コーラス仲間・理佳子 映画シリーズ 継続 ５０年後にも映画『お終活４８』みたいになって、ここに立っていたい

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ようこそ、北欧の伝統いいとこどりのメッツァの夏祭りへ！パーティーアンバサダーはスウェーデン出身タレント LiLiCo。「メッツァの夏至祭 2023」情報公開第 1 弾！ようこそ、北欧の伝統いいとこどりのメッツァの夏祭りへ！パーティーアンバサダーはスウェーデン出身タレント LiLiCo。「メッツァの夏至祭 2023」情報公開第 1 弾！株式会社ムーミン物語のプレスリリース（2023年5月18日 17時41分）ようこそ、北欧の伝統いいとこどりのメッツァの夏祭りへ！パーティーアンバサダーはスウェーデン出身タレント LiLiCo。[メッツァの夏至祭 2023]情報公開第 1 弾！
Read more »

LiLiCo「好きよ」小田井涼平「１番の趣味はLiLiCoやから」変わらぬ夫婦愛アピールLiLiCo「好きよ」小田井涼平「１番の趣味はLiLiCoやから」変わらぬ夫婦愛アピールLiLiCo（53）が30日、都内のT・ジョイPRINCE品川で行われた、韓国映画「ラブリセット30日後、離婚します」（ナム・デジュン監督）公開記念舞台あいさつに夫の小田井涼平（5...
Read more »

LiLiCo「“言わなくても分かるでしょ”はない」夫婦の悩みにズバリ！「ダメだったら別れちゃて…」LiLiCo「“言わなくても分かるでしょ”はない」夫婦の悩みにズバリ！「ダメだったら別れちゃて…」この日、主演の草笛とともに、唐沢寿明、藤間爽子、片岡千之助、LiLiCo、真矢みき、前田哲監督が登壇。 本作で美容師役を演じたLiLiCoは「顔がこういう感じなのでい… - スポーツニッポン新聞社の公式サイト（www.sponichi.co.jp）。
Read more »

草笛光子「九十歳。何がめでたい」イベントで唐沢寿明に「同い歳じゃないの？」（写真13枚）草笛光子「九十歳。何がめでたい」イベントで唐沢寿明に「同い歳じゃないの？」（写真13枚）映画「九十歳。何がめでたい」の“祝公開前日祭”が本日6月20日に東京・丸の内ピカデリーで行われ、キャストの草笛光子、唐沢寿明、真矢ミキ、藤間爽子、LiLiCo、宮野真守、監督の前田哲が登壇した。
Read more »

LiLiCo、日本発サメ映画「温泉シャーク」をスピルバーグ監督に「見せたら嫉妬する」LiLiCo、日本発サメ映画「温泉シャーク」をスピルバーグ監督に「見せたら嫉妬する」LiLiCo（53）が20日、東京・109シネマズ木場で行われた映画「温泉シャーク」（井上森人監督、7月5日公開）完成披露上映会に、作品を愛するゲストとして登壇。1975年（昭50...
Read more »

【映画を“味わう”ペアリング体験】LiLiCo×ミシュラン星獲得シェフが贈る、一皿ごとに未来を紡ぐ「ショートフィルム・ペアリング・レストラン」が限定20席で開店【映画を“味わう”ペアリング体験】LiLiCo×ミシュラン星獲得シェフが贈る、一皿ごとに未来を紡ぐ「ショートフィルム・ペアリング・レストラン」が限定20席で開店【映画を“味わう”ペアリング体験】LiLiCo×ミシュラン星獲得シェフが贈る、一皿ごとに未来を紡ぐ「ショートフィルム・ペアリング・レストラン」が限定20席で開店 株式会社パシフィックボイスのプレスリリース
Read more »



Render Time: 2026-05-14 14:16:59