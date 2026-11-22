奥野壮が2027年版カレンダーの発売を記念し、Netflix『九条の大罪』での演技や平成仮面ライダーシリーズへの愛着を明かす。

俳優の 奥野壮 が、自身の2027年版カレンダーの発売を記念したイベントを開催した。今回のイベントでは、現在放送中の Netflix シリーズ『 九条の大罪 』での演技について振り返り、2018年に主演した『 仮面ライダージオウ 』への熱い思いも吐露した。また、来年放送予定の大河ドラマでの役柄や、平成仮面ライダーシリーズの活況への見解を明かしている。

Netflixドラマでの残忍セリフと撮影の楽しさ

奥野は、Netflixシリーズ『九条の大罪』において中谷修斗役を演じ、絵に描いたようなクズ男としての演技で話題となった。撮影当時、自身のセリフがあまりに残忍な内容であったため、周囲から「とんでもないことを言っている」と話題になっていたことを振り返り、「確かに。これは、あんまり言わないかも」と自身を振り返った。普段、自分が口にするような言葉ではないことを言葉として表現する過程自体を楽しみながら撮影に臨んでいたという。

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平成仮面ライダーへの愛着と未来への期待

奥野といえば、2018年に放送された『仮面ライダージオウ』で常磐ソウゴおよび仮面ライダージオウ役として主演を務めた経緯を持つ。近年、『仮面ライダーゴースト』（2015年放送）が『氣志團万博』に登場し話題となったほか、『仮面ライダーエグゼイド』（2016年放送）は新作が決定し、『仮面ライダービルド』（2017年放送）は日清食品のカップヌードルとコラボレーションするなど、各作品が再び注目を集めている状況にある。さらに『仮面ライダージオウ』の劇場版『仮面ライダージオウ Over Quartzer』のエンディングも、公式YouTubeチャンネルでアップロードされたことでファンを喜ばせている。

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明治天皇役と仮面ライダー10周年へのメッセージ

平成仮面ライダーシリーズが再び活気を帯びていることについて、奥野は「2027年の大河ドラマ『逆賊の幕臣』で明治天皇をやらせていただくんです。明治に逆戻りはしているんです」と苦笑いしながら語った。しかし、その上で「平成大好きです！」と笑顔でその愛着を示し、2年後に『仮面ライダージオウ』が放送開始から10周年を迎えることを見据え、「何かお話があれば。やってくれるんですかね？期待して待ってます！」と関係者宛てにメッセージを送っている。これにより、シリーズの続編や関連企画への期待感がさらに高まっている。

3年ぶりのカレンダー発売と来年への抱負

カレンダーが発売された現在の心境について、奥野は「約3年ぶりにカレンダーを出す」と振り返り、最近その期間を意識し、「そんなに経っていたんだ」と実感していたことを明かした。率直にオファーを受け、うれしく思い、応援してくれるファンと来年の1年間を一緒に過ごせるような素晴らしいカレンダーになるよう撮影に臨んだと語った。2027年の抱負として「明るく楽しく元気よくお仕事に励むことができればいいな」と述べ、今年の振り返りについても「明るく楽しく元気よく過ごさせていただきました」と笑いながらまとめた。