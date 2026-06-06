奥田氏が高市首相に質問 「人殺しの武器をつくって海外に売り飛ばし」

奥田氏は質問で防衛装備三原則の改定に触れ「高市政権は国民の不安を無視して防衛装備移転という名の武器輸出を許しましたよね」と述べ「武器って何ですか？ 小学生でも分かるように分かりやすく説明してください」と高市早苗首相に問いかけた。高市首相は「紛争の発生を未然に防ぐため、ひいては人の命を守るためのものでございます」と答えた。

奥田氏 は質問で 防衛装備三原則 の改定に触れ「高市政権は国民の不安を無視して防衛装備移転という名の 武器輸出 を許しましたよね」と述べ「武器って何ですか？ 小学生でも分かるように分かりやすく説明してください」と高市早苗首相に問いかけた。

これに藤川委員長は「武器の説明でよろしいですか？ 」と確認したが高市首相は「小学生にも分かりやすく申し上げれば」と切り出し「紛争の発生を未然に防ぐためひいては人の命を守るためのものでございます」と淡々とした様子で答えた。

この答弁に奥田氏は「分かりやすく言いますね日本で武器というのは人殺しです人殺しの機械です」と主張し「人殺しの武器をつくって海外に売り飛ばし金もうけをするその武器は他国の人間や子どもを殺す他国の子どもたちが殺されたらその国の政府は必ず日本にやり返すそんな地獄の道に国民を引っ張らないでください主権者のみなさん見極めてください」とまくしたてた。 奥田氏が質問を終えると自民党の理事が野党の理事を呼んで委員長席に向かい事務方もまじえて協議。

藤川氏はただいま奥田君の発言中に不適切な言辞があったように指摘がございましたので後刻理事会にて協議いたしますと通告。 奥田氏は質問者席から藤川氏の説明にかぶせるようにそれは何の言辞ですかそれは何のどの言葉ですかと畳みかけるように発言。 野党理事に発言をやめるよう制止されるとどの言葉か分からないですと口にして席を離れた





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