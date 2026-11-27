フロレンティーノ・ペレス会長は、レアル・マドリーでのプロジェクトの新たな段階に入った。大きな成長の可能性を秘めた若手選手を軸とするチーム再建の大部分を終え、会長は現在、現行メンバーの大半の残留を確保することに取り組んでいる。

金銭面での意見の相違により、交渉は数カ月にわたって難航した。 フロレンティーノ・ペレス会長が自ら交渉を担当し、最終的に2032年までの契約延長で合意に至った。 これにより、このブラジル人ウインガーはキリアン・エンバペに次ぐチーム2番目の高給取りとなった。

歴史的に見て、レアル・マドリーの会長は契約延長交渉において、相手がクラブにとって中心的な選手であっても強硬な姿勢を貫いてきた。 クリスティアーノ・ロナウドとセルヒオ・ラモスのケースはその明確な例だ。 会長はレアル・マドリーのレジェンド2人に対しても毅然とした対応をためらわず、両者は最終的にそれぞれユヴェントスとパリへ移る形でクラブを去った。 いずれのケースでも、フロレンティーノ会長は結果にかかわらず交渉での立場を崩さなかった。

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しかし、ヴィニシウスのケースでは状況がやや異なった。 レアル・マドリーは、最も影響力のある選手の一人が解決策を見いだせないまま契約最終年を迎え、クラブに一切の移籍金が入らない形で退団できる状況になることを望まなかった。 交渉を通じて両者は歩み寄りを余儀なくされ、最近のパフォーマンスにもかかわらず、チーム内での同選手の立場を認めることとなった。 フロレンティーノ会長は、場合によってはスター選手を守るためにクラブの姿勢にある程度の柔軟性を示す必要もあると悟ったようだ。