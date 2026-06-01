奈良市が「ならわい」プログラムで全国募集 地元企業の新規事業に挑戦しながら地域体験と関係人口創出へ

奈良市は、地元企業3社の新規事業に挑戦するプログラム「ならわい」の参加者を全国から募集する。参加者は現在の住まいを変えずに、9月から12月まで奈良市での活動とオンラインを組み合わせ、チームで企業の課題に取り組む。プログラムでは起業家の経験を学ぶトークセッションも開催。東京での連動イベントおよびオンライン説明会を実施。事務局はTOMOSUが務め、関係人口創出と将来的な移住・起業を目指す。

奈良市 は、地元企業3社の新規事業にチャレンジするプログラム「 ならわい 」の参加者を全国から募集します。 参加者が地元企業の 新規事業開発 に取り組むことで、奈良で働く・暮らすことを体験し、将来の移住や起業への機会を創出することを目的としています。

募集開始に伴い、6月22日（月）に東京で連動イベントの開催、6月18日（木）、6月29日（月）、7月1日（水）にオンラインでプログラム説明会を開催します。 本プログラムは、奈良市の創業支援施設BONCHIを運営する一般社団法人TOMOSUが事務局を務めています。 参加者は、9月から12月までの約4か月間、現在の住まいを変えずに、奈良市での活動とオンラインでの活動を組み合わせてチームで企業の新規事業や課題に取り組みます。 新たな地域との関わり方、自分の可能性を見つける「はじまり」のきっかけとなる実践プログラムです。

また、このプログラムは、最終的に市内への移住や起業を目指すものであり、プログラム終了後も参加者が継続して地域に関わることを期待しています。 そのため、新規事業の取り組みだけでなく、地域のプレイヤーとのつながりを深める機会も設けるなど、関係人口創出に積極的に取り組んでいます。

「ならわい」は、生きた学び、地域での実践、関係づくりがひとつに重なったプログラムです。 実際に事業をつくってきた起業家たちの経験を学び、企業のリアルな課題と向き合い、現場に足を運びながら仲間とともに企画をつくります。 各回、「学び」のコンテンツを準備しており、ゲストである奈良の起業家たちの経験に基づく、志の立て方やビジネスモデルや戦略のありかた、チームビルティングやコミュニケーション、プロジェクトを円滑に進めるための知見等、参加者向けにトークセッションとして開講します。

奈良市が展開するこのプログラムは、単なる企業の新規事業支援にとどまらず、参加者個人の成長と地域への定着を同時に追求する複合的な取り組みである。 期間中、参加者は現在の居住地を維持したまま、奈良市に実際に足を運び、企業と直接対話しながら課題解決に当たる。 これにより、地域の実情を肌で感じるとともに、自身のキャリアやライフスタイルを見直す機会を得ることができる。

プログラムの事務局を務める一般社団法人TOMOSUは、創業支援施設BONCHIの運営を通じて培ったネットワークとノウハウを活かし、参加者と地元企業とのマッチングを支援する。 説明会はオンラインと東京での対面イベントを組み合わせ、全国から幅広い層の応募を想定している。 学習コンテンツでは、奈良で成功を収めた起業家をゲストに招き、ビジネスモデルの構築からチーム推進のノウハウまで、実践的な知見を伝える。 単なる座学ではなく、実際の事業課題に挑戦することで、参加者は問題解決能力やリーダーシップを磨くことができる。

また、プログラム後も地域とのつながりを維持するためのネットワーク構築の場が設けられ、関係人口の増加を目指す。 奈良市は、このような体験型プログラムを通じて、地域活性化と人材育成を両立させ、将来的な移住・起業の流れを生み出そうとしている。 参加を検討する者は、自身のキャリアの次のステップとして、あるいは新しい生活の可能性として、このプログラムを捉えることができる





PRTIMES_BIZ / 🏆 115. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ならわい 奈良市 新規事業開発 関係人口 移住 起業 TOMOSU BONCHI 実践プログラム オンライン説明会

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

【追加更新】最前線のクリエイターに聞く｢iPhone12シリーズ、どれにしますか？｣著名クリエイターたちに質問する「iPhone12シリーズ、どれ買うの？」。新たにAR三兄弟 長男の川田十夢（ cmrr_xxx ）さんが加わりました。天才は天才を知るというご回答！

Read more »

【10/29追加更新】最前線のクリエイターに聞く｢iPhone12シリーズ、どれにしますか？｣選ぶ理由は、人それぞれ。iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Maxと、iPh...

Read more »

【10/30追加更新】最前線のクリエイターに聞く｢iPhone12シリーズ、どれにしますか？｣クリエイティブとiPhone 12。それぞれに理由がある。iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhon...

Read more »

進化した「iPhone 12 Pro Max」のカメラの実力を「iPhone 12 Pro」と比較してみた「iPhone 12」シリーズの最上位モデルとして登場した「iPhone 12 Pro Max」と「iPhone 12 Pro」は、本体サイズだけでなくトリプルカメラの構成が大きく異なっています。iPhone 12 Pro MaxはiPhone 12 Proよりも47％大きいイメージセンサーを搭載しているため、より多くの光を集めることが可能で、暗所での撮影により強くなっています。さらに、センサーシフトOISを搭載することで抜群の安定感を発揮するようになっているとのことなので、実際に写真やムービーを撮影してiPhone 12 Proと比較してみました。

Read more »

iPhone 12 Pro Maxのカメラは「驚くべきもの」とカメラアプリ開発者が絶賛2020年11月に新たなiPhoneシリーズとして「iPhone 12」「iPhone 12 mini」「iPhone 12 Pro」「iPhone 12 Pro Max」の4機種が登場しました。このうち、iPhone 12 Pro Maxは特にカメラの強化が著しく、カメラアプリ「Halide」の開発を手がける元AppleデザイナーのSebastiaan de With氏もその力を絶賛しています。

Read more »

Snapdragon 8 Gen 1を搭載した「Xiaomi 12」「Xiaomi 12 Pro」が登場、より安価な「Xiaomi 12 X」も2021年12月28日、XiaomiがQualcommのスマートフォン向けフラッグシップSoC「Snapdragon 8 Gen 1」を搭載したスマートフォン「Xiaomi 12」「Xiaomi 12 Pro」および「Snapdragon 870 5G」を搭載した「Xiaomi 12 X」を発表しました。

Read more »