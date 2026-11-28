IV18Gaugeは11月26日、『DEEPest RESEARCH（この世のどこかにいる妻へ）』をSteam向けに発売した。本作はSteamでのリリースにあたって、先行していたDLsite版の17倍も売れたのだという。

雄二とメイが出会ったのは、雄二が駆け出しの弁護士だった8年前。 当時17歳のメイは恋人を飲酒運転による事故によって失っていた。 運転手が3年の禁錮刑を終え出所した日、メイは運転手を殺意をもって襲い、右手に傷を負わせた。

そしてメイは殺人未遂で起訴された後も、復讐の機会をうかがい続けていた。 そんな危ういメイを雄二は見守りつづけ、のちに結婚する。 しかし順風満帆な新婚生活のさなか、突如メイが姿を消す。1か月後発見されたメイのバッグの中には、彼女のスマートフォンも入っており、雄二はメッセージアプリやSNSの閲覧を通して妻の行方を調査することとなる。 そうして行方を追っていく中では、メイの“裏の顔”や、インモラルな一面が垣間見える。

Advertisement

一方で、主人公にもメイに明かしていない秘密があり、ゲームプレイの中で彼の一面も描かれていく。 具体的なゲームプレイとしては、矢印キー、もしくは行きたい場所をクリックすることで移動が可能。 そしてメイの部屋の本棚やスマートフォンなどをクリックすることで、さまざまな情報を収集し、調査を進めていくわけだ。 調査が行き詰まった時にはヒント機能を活用できるほか、プレイヤーの目標も常に確認できるため、快適にプレイを進められるだろう。