レースクイーンの央川かこがシュートガールズと乾杯する動画を公開。ファン投票で上位に入った実力派が描く自由で楽しい交流の詳細を解説。

レースクイーン として活躍する 央川かこ が、格闘技イベント「 SHOOTOBOXING 」のラウンドガールらを輩出する「 シュートガールズ 」との親密な交流を明かした。彼女は仲間とドリンクを手に乾杯する動画に加え、8人での自撮り笑顔ショットをSNSで公開し、ファンに楽しげな姿を披露している。

自由なシュートガールズとの交流が笑いを誘う

央川は投稿で「シュートガールズのみんなだーいすきっっ 今日のそれぞれが自由すぎてしぬほど笑った」というメッセージを添えた。動画では彼女たちがリラックスした雰囲気で乾杯しており、自撮り写真では8人が揃って明るく笑っている様子が捉えられている。この自由で個性的なメンバーたちとの掛け合いや交流が、ファンからの大きな反応を呼び、笑いを誘うコンテンツとして話題を集めている。

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神戸出身の実力派ラウンドガールの経歴

神戸市出身の央川は、2017年にレースクイーンとしての活動を開始した経歴を持つ。現在は「au」のカーレースチームに所属し、レースイベントの華を飾っている。19年にはミス・ジャパンで審査員特別賞を受賞するなど、早期からその実力が認められてきた。公称サイズは身長172センチで、「9頭身レースクイーン」とも称される高身長スタイルが特徴だ。

人気投票首位獲得と複数の受賞歴

彼女の活躍は国内約400人のレースクイーン、レースアンバサダーらの中からファン投票で人気NO・1を決める総選挙イベントでも証明されている。彼女は上位5人のみが選出される「レースアンバサダーアワード2024」を受賞した実績がある。また、コスチューム部門では「raffinee Lady」のメンバーとしてグランプリに輝き、複数の権威ある賞を獲得する活躍を見せた。

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多様な資格と趣味が語るプライベート面

宝塚音楽学校への在籍経験を持ち、秘書検定の資格も保有するなど、ビジネスサイドでも秀でた能力を持つ。愛称は「かこ様」で、SNSではレースや格闘技のラウンドガールの様子に加え、撮影やプライベートでの貴重なショット、水着、振り袖、浴衣の写真などを定期的に投稿している。趣味は食べること、特技はタップダンス、好きなアニメは「名探偵コナン」と多岐にわたる。

グラビア活動と写真集発売のスケジュール

メディア出演や出版活動も精力的に行っており、25年8月29日にはランジェリー姿などのグラビアが雑誌に掲載され、デジタル写真集も発売された予定だ。さらに、今年の9月28日には1st写真集「magic」を発売する予定であり、ファンからの期待が高まっている。血液型はO型で、今後もレースクイーンとしての活動と並行し、エンターテインメント業界での存在感をさらに強めていくことが予想される。