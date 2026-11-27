レースクイーンの央川かこが自身のSNSでマカオグランプリでの衣装を公開。ボディーラインが際立つデザインから、ファンやフォロワーからスタイルの良さを称えるコメントが多数寄せられている。彼女は近年複数の賞を受賞し、高い人気を維持している。

「レースアンバサダーアワード2024」受賞の レースクイーン （レースアンバサダー）で モデル の 央川かこ （32）が27日、自身のインスタグラムを更新。 マカオグランプリ で着用したお気に入りコスチュームを動画で投稿した。

「コスチュームかわいくてすき」と19日から22日まで開催されたマカオグランプリを盛り上げた白とピンクの衣装をアップ。 ピンクの襟がついたトップス、ホットパンツ、ロングブーツのコスチュームは、くびれや脚線美もあらわに、ボディーラインが際立った。 ファンやフォロワーからも「スタイル際立つコスチューム」「抜群のスタイル」「長くスラリと伸びた美脚」「キレキレのクビレ」「日本一可愛い」「最強に綺麗」「別格過ぎる」「可愛い過ぎでドキドキ」「セクシーすぎて、目のやり場に困ります」「国宝級」「国士無双の美」「最強女神降臨」などのコメントが寄せられている。

Advertisement

央川は神戸市出身で、17年にレースクイーンの活動を開始した。 現在は「au」のカーレースチームに所属している。19年にはミス・ジャパンの審査員特別賞も受賞。 国内約400人のレースクイーン、レースアンバサダーらの中からファン投票で人気NO・1を決める総選挙イベントで上位5人の「レースアンバサダーアワード2024」を受賞。 コスチューム部門では「raffinee Lady」のメンバーとしてグランプリに輝いた。