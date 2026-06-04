夫婦のすれ違い解消SP 育児中の妻が激白「お風呂に入れる」の真の意味

夫婦の考え方の違いを専門家が解説する番組で、くわばたが夫との育児をめぐるやり取りを告白。お風呂に入れるという言葉の解釈の違いから、夫が妻の思いを察せられない構造に迫る。

この日は「夫婦のズレ解消ＳＰ」と銘打ち、夫婦間の考え方の違いなどを専門家が解説する番組が放送された。 冒頭、専門家が「夫が妻の思いを察せられないのは、妻に興味がないからではないか」と指摘した。

これに対し、結婚17年目であるくわばたが「言わんでもわかるやろ？ ってことがわからへん」と夫への不満を口にした。 具体的なエピソードとして、くわばたが「赤ちゃんをお風呂に入れて」と夫に頼んだ事例を挙げた。 夫は「もちろん、任せといて！

」と快諾し、くわばたはそれを「頼もしい」と評し、自身はハンバーグの準備に取りかかった。 しかし、調理中に風呂場から「上がるよー！ 」という声が聞こえ、くわばたは「え？ 上がるよって何？

」と戸惑った。 風呂から上がるという言葉の意味が不明で、仕方なく赤ちゃんに泡のファンファン（泡遊び）をして手を洗い、風呂場に向かうと、夫が赤ちゃんを抱っこして待っていた。 さらに夫は「拭いてね」とくわばたに赤ちゃんを任せようとした。 くわばたは「私がファンファンやっている間に拭けたやろ？

お風呂入れてっていうのは、パジャマまで着させること。 ホンマにお風呂だけ入れている」と憤慨した。 ここで、2児の父であるＥＸＩＴのりんたろー。 が「じゃあ、パジャマまで着せてねと言って欲しい」と提案すると、くわばたは「ええ？

」と驚き、「お風呂に入れるということは、パジャマまで着せることなんです。 そんなことは言われなくてもやるもんなんです！ 」と強い口調で訴えた。 この一連のやり取りは、夫婦間の暗黙の了解や期待の齟齬を如実に表すものとして、スタジオの笑いと共感を呼んだ。

専門家は、こうした小さなすれ違いが積み重なることで夫婦関係に影響が出ることを指摘し、互いの価値観や想定を言語化して確認することの重要性を説いた。 番組では他にも、家事分担や育児参加に関する夫婦の本音が続々と飛び出し、視聴者からも「うちも同じ」という声が相次いだ。 くわばたの体験談は、特に育児中の母親から大きな反響を呼び、夫への期待と現実のギャップを浮き彫りにした。





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