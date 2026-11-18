歌手太田裕美さんが11月12日に永眠したことが公式サイトで発表されました。近年は乳がんや脳の治療で長期入院していたことが判明しました。

歌手の 太田裕美 さんが11月12日に永眠した。運営する公式サイトでファンに向けた文章が公開され、この事実が明らかになった。文章には「 太田裕美 さんが闘病の末、11月12日に永眠されました」と明記されている。

葬儀については、既に近親者のみで執り行われたと伝えている。多くのファンが驚きと悲しみを寄せている中、関係者の謹みある対応が記された文章として受け止められている。

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歌手デビューと代表曲の輝き

太田裕美さんは1974年（昭和49年）に「雨だれ」で歌手デビューを果たした。その後の75年には大ヒット曲「木綿のハンカチーフ」をリリースし、日本レコード大賞や日本歌謡大賞などの新人賞を受賞した。

NHK紅白歌合戦には76年、「木綿のハンカチーフ」で初出場を果たしている。数々の名曲を歌い続け、フォークと歌謡曲のジャンルを超えた存在となった。

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現在のJ-POP女性ボーカリストの先駆け的存在であり、後進のアーティストたちにも多大な影響を与えてきた。2017年にはNHK連続テレビ小説「ひよっこ」の劇中歌「恋のうた」でも話題になり、新たな世代にもその歌声が知られる機会を得た。

近年の闘病とZAP-X治療

近年は病魔との闘いを続けていた。19年9月には自身のブログで乳がんの治療を受けていることを報告した。この時点から、公の舞台から身を引く形で療養に専念する状況が続いていた。

24年には、公式サイトで病気のため「今年いっぱいは治療に専念する」と発表していた。同年4月17日、出演予定だったライブの出演を見合わせ、公の場での活動を一時的に停止していた。

同年5月、太田さんは「ファンの皆様へ」と題した文章をアップロードした。病名こそ明記していなかったが、「切らずに治す最先端の脳治療システム『ZAP-X（ザップ・エックス）』によって、救っていただきました」と記している。

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その文章の中で、「おかげさまで、まだ生きています」とファンへのメッセージを添えていた。この文章は、脳の治療で長期入院していることも明かしており、治療に集中している間の安否を心配するファンへの配慮が感じられた。

ご冥福と今後の静観

太田さんの永眠により、日本の音楽界から大きな存在が消えた。公式サイトの発表を受けた多くのファンや関係者から追悼の声が上がっている。葬儀は既に近親者のみで終えられたため、一般の参列は叶わなかった。

太田さんの功績は計り知れず、その歌声は多くの人々の心に刻まれている。今後は静かにご冥福をお祈りするばかりである。公式サイトの文章を通じて、太田さんが最後の moments を穏やかに過ごせたかどうかは定かではないが、闘病の末にこの世を去ったことは事実である。

太田裕美さんの生涯と音楽は、日本のポップス史において欠くことのできない一章を形成してきた。この度のご逝去に深く哀悼の意を表するとともに、その残した楽曲が長く愛され続けることを願う。後世にもその名と歌声が語り継がれることを期待する。