爆笑問題の太田光（61）が29日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）にMC生出演。政治資金パーティーに官僚を呼んで、同席させた企業関係者に政… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

爆笑問題の 太田光 （61）が29日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）にMC生出演。 政治資金パーティーに官僚を呼んで、同席させた企業関係者に政策を説明させたことを問題視した野党8党派が提出した関芳弘文科相に対する問責決議案に、反対したことを明らかにした日本保守党代表の 百田尚樹 参院議員の発言をめぐって私見を述べた。

決議案は同日の参院本会議で採決され、与党や日本保守党、一部無所属議員らの反対多数で否決された。 票数は賛成120、反対124でわずか4票差。 本会議後、取材に応じた百田氏は「本当に腹がたちながらも、反対を投じた。 本当は投じたくなかったが。

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関大臣の首よりもっと大事なことがある」などと語り、消費税減税関連法案の審議を優先すべきとの認識から、反対票を投じたと述べた。