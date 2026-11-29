TBS系サンデー・ジャポンに出演した爆笑問題太田光が、同番組リポーター浦野芽良アナと国民民主党榛葉幹事長のやり取りについて、上げて落とす対応にツッコミを入れた。

爆笑問題 の 太田光 （61）が29日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）にMC生出演。 国民民主党 の 榛葉賀津也 幹事長にツッコミを入れる一幕があった。 同党の会見に、番組リポーターを務める同局の 浦野芽良 アナが「 浦野芽良 バージニア」として初出席。

浦野アナは質問冒頭で「玉木（雄一郎）代表にはいつもお世話になっておりまして」と自己紹介すると、榛葉幹事長は「存じ上げませんが」と返答。 続けて「太田光さんの番組でしょ？ 会見とサンジャポはね、自由でいいよ。 ピカソのようでいいよ」と語った。

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そして浦野アナが、同党が構想している住民税の控除を巡り、幅や対象範囲などについて質問し、榛葉幹事長から返答があった。 浦野アナが「もう1点お伺いしたいんですけど」と投げかけると、榛葉幹事長から「1人1問なんですけど」と一蹴された。 そして「ピカソ芸でこれからも頑張ってください」と言われた。 VTRを見終えた太田は「榛葉さんが『サンジャポ』だねって言ってくれたから、浦野さんも『玉木さんにお世話になってます』って言ったのに『存じ上げません』って。