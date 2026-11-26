当初の目標から遅れ、韓国やメキシコとの対立を乗り越え、太平洋クロマグロの翌年以降の資源管理方針について関係各国が合意に至った。国内漁業関係者は大型魚の枠拡大による安堵の声を示しているが、豊漁の中でも規制に悩む現状が浮き彫りとなった。

異例の長期戦となった 太平洋クロマグロ 交渉が決着した。 当初7月に合意するはずだった 漁獲枠 全体の見直しからつまずき、その後は国別配分を巡る地域内での対立が鮮明化。 最後は利害が対立した韓国を説得し、合意にこぎ着けた。

大型魚の漁獲枠拡大を求めていた国内の漁業関係者からは安堵の声が漏れた。 豊漁も…立ちはだかる規制 「1匹でも（多く）売りたいからありがたい」。 福井県定置漁業協会の浦谷俊晴会長は歓迎した。 今年に入って大型魚を24本取ったが、県に割り当てられた漁獲枠を考慮し、売り物にできたのは11本。

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残りは逃がさざるを得なかったという。 クロマグロは乱獲などで資源量が一時激減し、2015年から国際的な厳しい漁獲規制が導入された。 今年は全国的に豊漁で、漁獲規制とのはざまに悩む漁業者が続出した。 交錯する各国の思惑 太平洋クロマグロを巡っては毎年夏ごろ、翌年以降の資源管理方針を協議する中西部太平洋まぐろ類委員会（WCPFC）北小委員会と全米熱帯まぐろ類委員会（IATTC）の合同作業部会を開催し、関係各国・地域が参加する。