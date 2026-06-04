太川陽介、バス旅20年の功績で交通文化賞を受賞 蛭子能収への思いを語る

タレント太川陽介が、テレビ東京「ローカル路線バス乗り継ぎの旅」での公共交通への貢献により交通文化賞を受賞。共演した蛭子能収との思い出や、番組への感謝を語った。

タレントで俳優の 太川陽介 が、テレビ東京の旅番組「 ローカル路線バス乗り継ぎの旅 」での長年の功績が認められ、公共交通への理解促進と交通文化の向上に寄与したとして、第XX回 交通文化賞 を受賞した。

受賞の知らせに太川は「バス旅が始まったのは約20年前。 蛭子（えびす）さんとやっていたのがこんなふうになるとは、夢にも思っていなかった」と喜びを語った。 番組は2007年にスタートし、太川と漫画家・タレントの蛭子能収が、ローカル路線バスだけを乗り継いで目的地を目指すというもの。 当初は低予算の単発企画だったが、2人の絶妙な掛け合いと蛭子の自由奔放な行動が人気を呼び、シリーズ化。

現在は太川が単独で旅する形に変わったが、蛭子とのコンビ時代のエピソードは今も語り草となっている。 蛭子とは最近連絡を取っていないと明かし、「もう1年くらい連絡は取れてない。1年くらい前に会ったときに、3～4時間いたんだけど、僕って分かんなかったみたいだから。 その3カ月前は分かったんですよ。 あんまり誘うのも悪いかなと思って、今は控えてるんですけど、会ってオムライスを食べさせてあげたい」と笑顔で懐かしんだ。

「あなたのおかげじゃないよ」と蛭子に言いたいと語り、報道陣の笑いを誘った太川。 しかし、その後の言葉は真剣だった。

「あのキャラクターがあったからあの番組続きましたからね。 本当、あんな人いないもん。 あの人に代わる人はもう現れないですね。 あんないい加減な人間いないもん。

仕事と思って来てないし、わがまま放題だし、それが最初嫌いでしょうがなかったですね。 でも、だんだん良さが分かってきて、それからはこの人面白いな、と僕の見方が変わったから、貴重な人です」と、蛭子を絶賛した。 太川の受賞は、公共交通の利用促進だけでなく、テレビ番組を通じて多くの人にバス旅の魅力を伝えたことが評価された。 特に、地方路線バスの現状や地域の魅力を発信し、観光振興にも貢献。

今回の賞は、そうした功績を称えるものだ。 太川は「これからもバス旅を続けて、多くの人に公共交通の良さを知ってもらいたい」と意気込んだ。 なお、蛭子能収は近年、認知症の症状が見られることが報じられているが、太川は「元気でいてほしい。 また一緒に旅ができたらいいな」と願いを込めた。 受賞の報告は、近々直接伝えに行くつもりだという





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