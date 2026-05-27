太宰府天満宮本殿の大改修完了 約430年前の姿再現

太宰府天満宮で行われていた本殿の大改修が完了し、約430年前の安土桃山時代の姿が再現されました。伝統技法と現代技術を融合し、神様のお住まいを将来に守ります。

全国の天満宮の総本宮であり、学問の神様・ 菅原道真 公をまつる 太宰府天満宮 （福岡県太宰府市）で、令和5年から行われていた本殿の大改修が完了しました。 漆や檜皮など日本の伝統的な資材や技術を用いて蘇った本殿は、豪壮華麗でありながら品格も漂います。

豊臣秀吉の命で安土桃山時代に再建されて以来最も大規模な改修で、約430年前の姿を再現。 神様のお住まいを将来にわたり守る創意工夫も後世に伝えられます。 太宰府天満宮は延喜5（905）年、道真公の墓所に廟を建てたことが始まりとされ、同19（919）年に醍醐天皇の勅命を受けて最初の社殿が造営されました。 以来1100年以上の歴史を持ち、火災や戦争などで何世紀にもわたって形を変えた後、豊臣政権下の天正19（1591）年に筑前国の領主だった小早川隆景が本殿を再建。

墓所の上に建ち、国の重要文化財にも指定されています。 本殿は、正面の柱間が5つある大型の社殿で、屋根の正面側が長く伸び、美しい曲線を描いています。 五間社流造と呼ばれる構造で、格式の高い本殿に用いられます。 この大屋根を全面的にふき替えたほか、柱や天井など表面部分の漆、欄間彫刻や金襴巻などの彩色はすべて一度落としてから塗り替えました。

伝統技法で繊細な模様が施された錺り金具など約800点も取り外した上で改修しました。 改修にあたっては、古図面や文献を参考にし、可能な限り創建当時の技法を再現。 例えば、屋根の檜皮葺きは熟練の職人によって一枚一枚丁寧に重ねられ、漆塗りも国産の自然漆を使用し、何度も塗り重ねることで深みのある艶を出しました。 また、金具類は一つ一つ手作業で打ち出し、金箔を貼り直すなど、細部にわたって徹底的な修復が行われました。

これにより、約430年前の壮麗な姿が現代に甦りました。 さらに、耐震性や防火性の向上にも配慮し、目に見えない部分では最新の技術を導入。 伝統と現代技術の融合により、次世代に引き継ぐことができる本殿となりました。 今回の改修では、多くの参拝者や地元住民がその過程を見学できるよう、工事の様子を公開する取り組みも行われました。

完成を記念して、特別な御朱印や記念品の授与も予定されています。 太宰府天満宮は、これからも多くの人々の信仰を集め、学問の神様として親しまれていくことでしょう





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太宰府天満宮 本殿改修 重要文化財 伝統技法 菅原道真

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