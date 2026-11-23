アニメイトタイムズが実施した2026年のファン選出「推し男性声優コンビ」ランキングTOP10に、天﨑滉平と大塚剛央のコンビ名がランクインしなかった理由について詳述する。

声優の 天﨑滉平 と 大塚剛央 が、ファンによる人気投票でランクインしなかった経緯について明かす。この話題は11月24日に配信されたラジオ番組の企画から生まれたもので、両者の関係性や活動状況への注目が高まっている。

ラジオ番組での疑惑とランキング結果

天﨑滉平と大塚剛央は、ラジオ番組『天﨑滉平・大塚剛央の「ぼくたち、まだフレッシュですかね？」』のパーソナリティを務めている。この番組は隔週火曜日にインターネットラジオステーション音泉にて更新されている。番組の11月24日配信回には、アニメイトタイムズ編集部員が出演し、お二人の疑問に答える企画が行われた。

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お二人の疑問は、「ぼくたち、まだフレッシュですかね？」というものであった。これは、ファンが選ぶ「推し男性声優コンビ」であるための条件や認知度に関する問いかけであった。この疑問の背景には、アニメイトタイムズで2026年夏に募集と結果発表が行われたランキングの状況がある。

アニメイトタイムズは、ファンによるアンケート「好きな声優コンビ2026」を実施した。このアンケートでは、天﨑滉平と大塚剛央のコンビ名がTOP10にランクインしなかったことが衝撃的な話題となった。この結果は、お二人のファンや関係者に大きな驚きを与えた。

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ランキング調査の詳細と集計プロセス

今回の調査は、2026年夏にアニメイトタイムズにより実施された。調査期間中は、8月5日までという締め切りが設定されていた。この期間中に、ファンの皆様から数多くの熱い1票が寄せられた。投票には、推しコンビへの愛が詰まった情熱的なコメントも含まれていた。

集計プロセスにおいては、声優コンビの名前の並び順が編集部によって調整された。この調整は、公平な結果を出すためのものだと考えられる。また、紹介されるコメントは基本原文のまま採用された。ただし、絵文字などの調整が編集部によって行われている。

最終集計では、男性声優コンビ部門で最後の最後までデッドヒートが繰り広げられた。中間発表からさらに票数を伸ばしたコンビも複数存在した。栄えあるトップ10にランクインしたコンビは、皆様から届いた熱いコメントとともに発表された。

トップ10入りの具体的な組み合わせ

2026年の調査結果において、第10位に輝いたのは岡本信彦さんと山下大輝さんであった。お二人は『僕のヒーローアカデミア』や『ログ・ホライズン』などで共演していることで知られている。これらの作品での共演経験が、ファンからの支持を集める要因となった可能性がある。

ファンからのコメントでは、岡本さんと山下さんのが幼なじみとして描かれる物語と、現実のアフレコ現場での関係性が比較されていた。最初は物語と同じように距離があったのだろうという推測から、段々と距離が近くなったという分析まで多岐にわたっていた。

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現在では、映画を二人で観に行ったりするなど、すっかり仲良しであるとファンは認識している。ラジオやXでのやり取りが微笑ましく可愛いという評価も複数寄せられた。特に、岡本さんが山下大輝くんをかわいがっているという点が注目されている。

天﨑と大塚の今後の活動と認知度

天﨑滉平と大塚剛央は、デビューからキャリアを重ねても、まだまだフレッシュに活躍を続けている。お二人のパフォーマンスやメディアでの露出は、一定のファン基盤を持ちながらも、今回のランキングのような一般向けの人気投票では必ずしも上位に食い込めない側面もある。

今回のラジオ番組での議論は、お二人の認知度や、ファン以外の層へのアプローチに関する重要な示唆を含んでいる。アニメイトタイムズ編集部員の参加は、メディア側としてもこの現象に対して関心を示していることを意味する。

今後は、お二人がどのようにファンとの関係を維持し、さらにFreshness（新鮮さ）をアピールしていくかが課題となる。ランキング結果は過去の瞬間のsnapshotであるため、今後の活動次第で状況は変化する可能性があるが、現時点でのファン動向は重要な指標である。