天龍源一郎の不屈の闘志と現在、車いす生活の密着ドキュメント

76歳のプロレスレジェンド天龍源一郎が、大手術や愛妻との死別を経て車いす生活を送る姿を密着。後進育成と不屈の精神を描くABEMA『NO MAKE』を紹介。

「ミスター プロレス 」と称されるレジェンド 天龍源一郎 の現在を記録した ABEMA オリジナル密着ドキュメンタリー『 NO MAKE 』が無料配信され、大きな反響を呼んでいる。この作品は、長年の激闘による後遺症や愛妻との死別という絶望的な状況にあっても、なおリングに情熱を燃やし続けるその不屈の姿を克明に捉えている。

頭蓋骨固定手術と車いす生活の現実

天龍源一郎は2015年、65歳で現役を引退したが、長年の過酷なタッグによる影響で頸椎の状態が深刻化し、突然死のリスクが判明した。命の危機を回避するため、2022年には頭蓋骨に4本のボルトを打ち込んで首を固定する大手術を受けた。手術は成功したが、結果として車いすでの生活を余儀なくされることとなった。

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2025年12月からは、介護士が常駐する高齢者向け住宅にて生活を送っている。施設内では自力歩行を目指してリハビリに日々励んでおり、自身は「杖でもいいから歩けたらいいな」と語る一方で、思い通りに動かない身体に対して葛藤を抱えていることを明かしている。

愛妻死別と心の支えとなる亡き思い出

天龍源一郎にとって、2022年には40年間連れ添った最愛の妻・まき代さんと死別するという大きな悲しみも訪れた。介護用ベッドが置かれた一人部屋で過ごす毎日において、彼の心の支えとなっているのは亡き妻の存在である。遺影に向かって「まきちゃん、きょうはこんなことあったよ」と日々の出来事を語りかけることが、自身の気持ちを安定させる重要な習慣となっている。

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天龍プロジェクト運営と娘・紋奈の支え

現役引退から11年が経過した現在、天龍源一郎は娘の紋奈さんと二人三脚でプロレス団体「天龍プロジェクト」の運営に当たっている。解説や指導を通じて後進の育成に尽力しており、紋奈さんは「人に忘れられることを一番嫌がる父だからこそ、人前に出ることが若さの秘訣」と温かい眼差しでサポートを続けている。

一人部屋で過ごす天龍は、「声が衰えないように」とガムを噛んであごの筋肉を鍛えるなど、細部までこだわりを持ち続けている。車いすで「天龍プロジェクト」のリングに上がり、マイクパフォーマンスでファンに元気な姿を見せることが、彼の生きる大きな活力となっているのだ。

76歳からの闘志と「ギブアップ」の拒絶

現役全盛期にはプロ野球の落合博満氏に匹敵する年収1億円に到達し、「プロレスという職業をランクアップさせたかった」と豪快な伝説を残してきた天龍源一郎。65歳での引退時にも「年齢を理由に辞めていくと思われたくなかった。プロレスなんかでギブアップしたと思われるのが嫌だった」と、レスラーとしての強い矜持を示していた。

その闘志は76歳となった今も色褪せていない。車いすでリングに上がりファンの歓声を浴びることで「いい試合を見るとエネルギーをくれる。人生の張りだ」と活力を得ている。大手術や孤独といった試練に直面しながらも、「こんなんでへこたれる自分が嫌。ギブアップしてたまるか」と力強く前を向くレジェンドの姿は、見る者に深い感動を与え続けている。